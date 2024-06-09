İstanbul'da düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nde İzlanda'nın milli güreşi glima tanıtıldı

İstanbul'da yapılan 6. Etno spor Kültür Festivali'nde İzlanda'nın milli güreşi "glima" tanıtıldı.

Dünya Etno spor Konfederasyonu tarafından Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen organizasyonda vatandaşlar, festival alanında kurulan güreş bölgesinde İzlanda'dan gelen sporcularla glimayı tecrübe etti.

Rakibinin belindeki kemerden tutarak yere düşürmenin amaçlandığı glimanın tanıtımı için Etno spor'a gelen ve birçok katılımcıyla güreşen İzlandalı milli sporcu Marin Laufey Davidsdottir, glimada tekniğin önemli olduğunu kaydederek, "Milli güreşimizin adı glima. İzlanda'nın en eski sporudur. Vikinglerle birlikte gelmiş ve yüzlerce yıldır İzlanda'da yapılıyor. Bu yüzden çok saygın bir spor ve ana hedefimiz rakibimizin dengesini bozmak ama ona zarar vermemek. Yani asla rakibimize zarar vermek istemeyiz. Onları nazikçe ama sağlam bir şekilde yere yatırırız ve gördüğünüz bu kemeri kullanırız ve bunlar bize eşit tutuş sağlar. Sporun dengesi ve tekniğiyle dövüşüyoruz." diye konuştu.

Glimada agresifliğe izin verilmediğini ve tekniğin ön planda olmasına dikkat edildiğini söyleyen Davidsdottir, "Glima güreşinde rakibinizi yere yatırmanız gereken 2 dakika var. Vuramazsınız, agresif olamazsınız. Dik, düz ve rakibinize yakın durmak zorundasınız. Ancak yer savunmasında, ellerimizin ve ayaklarımızın üzerine iniyoruz, sonra devam ediyoruz. Ama dirsek, sırt ya da kalçamızın üzerine düşersek bu puan olur. Glimada kazanırsınız, kaybedersiniz ya da beraberlik alırsınız." ifadelerini kullandı.

Davidsdottir, Etnospor'la ilgili olarak ise "Bence bu gerçekten ilginç bir festival. Birkaç gündür festivalde yaptıklarınız çok etkileyici. Tüm farklı güreş sporlarını ve bazı şeylerin ne kadar benzer olduğunu, kurallar farklı olsa da teknikleri ve tutuşları görmek çok eğlenceli. Tüm farklı stilleri görmek ve kültür hakkında bilgi edinmek gerçekten çok eğlenceli." şeklinde konuştu.