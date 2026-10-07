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İstanbul'da Balkan Ritmik Cimnastik Şampiyonası'na 9 ülkeden 113 sporcu katılacak

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Balkan Ritmik Cimnastik Şampiyonası, 9-11 Ekim tarihlerinde İstanbul Kartal'daki Anadolu Yakası Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenecek. Organizasyona 9 ülkeden 113 sporcu katılacak; Türkiye'yi ise 14 sporcu temsil edecek.

Balkan Ritmik Cimnastik Şampiyonası, 9-11 Ekim tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre Kartal Anadolu Yakası Çok Amaçlı Spor Salonu'ndaki organizasyona, 9 ülkeden 113 sporcu katılacak.

Şampiyonada Türkiye'yi Damla Sel, Olivia Nihal Aksoy, Nil Özşehir, Asel Lina Şahin, Mira Öztürk, Nil Deniz Tarhan, Elif Şura Güner, Zeyneb Ada Mahmutoğlu, Alya Arslan, Yağmur İşbuyuran, Öykü Özoğuz, Azra Şendemirci, Ayşe Erva Şahin ve Zeynep Alan temsil edecek.

Kaynak: AA
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