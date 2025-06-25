İstanbul'da 16 Yaş Altı Kızlar Sutopu Şampiyonası Düzenlenecek

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27 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek Avrupa 16 Yaş Altı Kızlar Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye, C Grubu'nda Slovakya, Çekya ve Fransa ile mücadele edecek.

Avrupa 16 Yaş Altı Kızlar Sutopu Şampiyonası, 27 Haziran-3 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.

Türkiye Sutopu Federasyonunun açıklamasına göre, organizasyon Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.

Ay-yıldızlı ekibin de yer aldığı turnuvada 15 ülke, 4 grupta mücadele edecek.

Türkiye, C Grubu'nda sırasıyla Slovakya, Çekya ve Fransa ile karşılaşacak.

Avrupa 16 Yaş Altı Erkekler Sutopu Şampiyonası da 7-13 Temmuz tarihlerinde yine İstanbul'da yapılacak.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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