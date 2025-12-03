Haberler

Kazımcan Karataş'a çakmak atan kişi hakkında karar çıktı

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Kazımcan Karataş'a çakmak atan kişi için gözaltı kararı verildiği ve 1 yıl boyunca spor müsabakalarından men tedbiri uygulandığı açıklandı.

Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe– Galatasaray derbisinde sahada yaşanan olaylar, maçın önüne geçti.Karşılaşma 1-1 sona ererken, Galatasaraylı genç futbolcu Kazımcan Karataş'ın yaşadığı talihsiz olay sarı-kırmızılı camiada büyük tepki topladı. İstanbul Anadolu Başsavcılığı konu ile ilgili açıklama yaptı.

ÇAKMAK İSABET ETTİ, YÜZÜNDEN YARALANDI

Derbi sırasında Fenerbahçe tribünlerinden atılan bir çakmak, Kazımcan Karataş'ın gözünün altına isabet ederek genç oyuncuyu yaraladı. Olayın çok daha ciddi bir yaralanmaya yol açmamasının tamamen şans olduğu belirtilirken, Galatasaray Kulübü konuyla ilgili hukuki adımları hızla attı.

'KASTEN ADAM YARALAMA' MADDESİNDEN SUÇ DUYURUSU

Galatasaray, oyuncusunun hedef alınması üzerine saldırının "kasten adam yaralama" kapsamına girdiğini belirterek resmi suç duyurusunda bulundu. Kulüp hukuk birimi, olayın takipçisi olacaklarını ve sürecin sonuna kadar gidileceğini açıkladı.

SAVCILIK: GÖZALTI, MEN

Stadyumdaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, çakmağı sahaya atan taraftarın M.G. olduğunu belirledi. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınırken, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.

İstanbul Anadolu Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "01/12/2025 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray futbol müsabakası esnasında sahaya atılan çakmağın futbolcu Kazımcan Karataş'ın yüzüne isabet ettiği olaya ilişkin olarak Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca soruşturma başlatılmış olup, kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde eylemi gerçekleştiren şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiş, ayrıca şahsa 1 yıl boyunca spor müsabakalarından men tedbiri uygulanmıştır. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması için işlemler titizlikle sürdürülmektedir" ifadeleri yer aldı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
Yorumlar (8)

Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

Morarti kapatıcı sürsün icardi gibi :) ağlamaya gerek yok. hak eden hak ettiği gibi.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme57
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıfetih.1453.istanbul:

insanmısın sen bu zekan ve. kültürünle kendini belli ettin. morarti kapatıcı. ???? cehalete. bak yoruma bak

yanıt15
yanıt0
Haber YorumlarıKütahyalı Milf:

Rabbim Sana şifa versin İNŞAALLAH. Ağır bir Kişilik bozukluğun var

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarısntjm8n45d:

senin gibi kanı bozuk oç olduğu sürece bu memleket düzelmez sende olabilirdin veya evladın pezevenk

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıkcksvm9b9t:

insan olmayı beceremedik bir türlü.

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımhmtc:

1 yıl mı :(( Neden 1 yıl !? Emsal teşkil edip başka çakmakların da sahaya atılmasını sağlamaz mı? İnşallah yaralamadan fazla ceza çıkar cahile !

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Çakmak atan kişiyle bol bol çakmak gerekir.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
