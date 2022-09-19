İstanbul Challenger Tenis Turnuvası şampiyonu Radu Albot oldu

İstanbul Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenen İstanbul Challenger TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası sona erdi. Bu yıl 74. kez gerçekleştirilen turnuvada tek erkekler finalinde Moldovalı tenisçi Radu Albot şampiyon oldu.

Türkiye'nin en köklü spor organizasyonlarından biri olan İstanbul Challenger TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası sona erdi. Bu yıl 74.'sü, Tenis Eskrim Dağcılık (TED) Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde yapılan turnuvada yıldızlar sahneye çıktı. Eleme turu, ana-tablo ve çiftler de dahil olmak üzere 8 gün içinde 3 set olarak 74 maç oynandığı turnuvada final müsabakasında Lukas Rosol (Çekya) ve Radu Albot (Moldova) karşı karşıya geldi. Finalde rakibini setlerde 2-0 yenen Radu Albot şampiyonluğu elde etti.

Çiftlerde şampiyon Purov Raja-Dijiv Saharan oldu

İstanbul Challenger TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası'nda çift erkekler final maçında rakiplerini yenen Purov Raja - Dijiv Saharan ikilisi turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Erkekler tenisinin önemli isimlerini ağırlayan organizasyonda Türk tenisçilerden Berk İlkel, Koray Kırcı, Sarp Agabigün, Tuncay Duran ve Cegiz Aksu mücadele ederken, geçen yılın şampiyonu James Duckworth, dünya eski 7 numarası Fernando Verdasco da korta çıkan oyuncular arasında yer aldı.

Turnuva 74 yıldır organize ediliyor

'Association of Tennis Professionals ATP Tour' yönetiminde gerçekleştirilen ve Challenger serisi turnuvalarından biri olan İstanbul Challenger, aralıksız olarak 1946 senesinden beri aksamadan uluslararası olarak düzenleniyor. 2003 yılında organize edilen ATP tarafından seride yer alan 129 turnuva içinde en başarılı organize edilen turnuva seçilerek '2003 Challenger Award' ödülüne layık görüldü. Ödül, bizzat dönemin bir numarası Roger Federer tarafından TED Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tınaz'a, Fransa'da takdim edildi. - İSTANBUL