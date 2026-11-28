İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Altekma'yı 3-0 yenerek 8. haftada galip geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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SMS Grup Efeler Ligi'nin 8. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Altekma'yı 3-0 yendi. İBB Cebeci'de oynanan ve 97 dakika süren mücadele 25-23, 28-26 ve 25-21'lik setlerle sonuçlandı.
Salon: İBB Cebeci
Hakemler: Erdal Akıncı, Yusuf Kaynar
İstanbul Büyükşehir Belediyespor : Selim Yıldız, Seganov, Kovacevic, Furkan Dur, Teppan, Hamdi Erkan (Tuğrul Düzce, Batu Akbaba, Eyüp Demirbiler, Batuhan Avcı, Ali Fazlı)
Altekma: Buculjevic, Young, Ulaş Dokumacı, Berk Dilmenler, Ewert, Abdülvahap Han (Hüseyin Şahin,Arda Kara, Zonca, Baha Akcagöz, Oğuzhan Tarakçı, Özgür Karababa, Tuna Uzunkol)
Setler: 25-23, 28-26, 25-21
Süre: 97 dakika (31, 37, 29)
Sms Grup Efeler Ligi'nin 8. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Altekma'yı 3-0 yendi.
Kaynak: AA