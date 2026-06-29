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UEFA Regions' Cup Bölgeler Karması şampiyonu İstanbul oldu

UEFA Regions' Cup Bölgeler Karması şampiyonu İstanbul oldu
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UEFA Regions' Cup Türkiye Bölgeler Karması finalinde İstanbul Bölge Karması, Ankara Bölge Karması'nı penaltılarla 7-6 yenerek şampiyon oldu ve Türkiye'yi UEFA finallerinde temsil etme hakkı kazandı.

UEFA Regions' Cup Türkiye Bölgeler Karması finalinde, penaltı atışları sonucunda Ankara Bölge Karması'na 7-6 üstünlük sağlayan İstanbul Bölge Karması şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 14 bölgenin katılımıyla Erzurum'da düzenlenen organizasyonun final maçı, Atatürk Üniversitesi Stadyumu'nda oynandı. Normal ve uzatma süreleri 1-1 tamamlanan maçta seri penaltı atışlarıyla şampiyonluğu kazanan İstanbul Bölge Karması, ülkemizi UEFA Regions' Cup finallerinde temsil etme hakkı kazandı. İstanbul Bölge Karması'na kupasını TFF Amatör İşler Kurulu Başkanı Selçuk Azeri takdim etti. Kupa ve madalya töreninde TFF Amatör İşler Kurulu Koordinatör Yardımcısı Murat Kandazoğlu, TFF Amatör İşler Yürütme Kurulu Üyesi Fatih Gülgönül, TFF Amatör Futbol Direktörü Zafer Şen, TFF Amatör Futbol Ankara Müdürü Mustafa Burak Gülpınar, TFF Amatör Futbol İstanbul Müdürü Yıldırım Ceyran ve TFF Erzurum Bölge Temsilcisi Mehmet Akif Fencioğlu da yer aldı. TFF Amatör İşler Kurulu Başkanı Selçuk Azeri, İstanbul Bölge Karması'nı tebrik ederek, UEFA Regions' Cup finallerinde başarılar diledi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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