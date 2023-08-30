İstanbul Boğazı Yat Yarışları'nda Dereceye Girenler Belli Oldu

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle İstanbul Boğazı Yat Yarışları'nda (İSTMARİN Kupası) dereceye girenler belirlendi. IRC sınıfı tek gövdeli yelkenli teknelerin katıldığı yarışta, Enka Cheese IV ve NTS Danışmanlık Falcon birinci oldu. Ödül töreni yarın Moda Deniz Kulübü'nde yapılacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul Boğazı Yat Yarışları yapıldı

Serhan TÜRKİSTANBUL, (DHA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle yapılan İstanbul Boğazı Yat Yarışı 'İSTMARİN Kupası' gerçekleşti.

İstanbul Boğazı'nda IRC sınıfı tek gövdeli yelkenli teknelerin katıldığı yat yarışına IRC O, IRC 1, IRC 2, IRC 3 ve IRC 4 sınıflarından olmak üzere 41 tekne katıldı. Yarış boyunca güneybatı yönünden esen lodos rüzgarı süratini ve yönünü yarış boyunca korudu. İstanbul Boğazındaki yelken yarışı görsel bir şölene dönüştü. Kuruçeşme'de başlayan yarışlarda IRC 0, IRC 1 ve IRC 2 sınıfındaki tekneler Beykoz şamandırasından dönerken; IRC 3 ve IRC 4 sınıfında yarışan tekneler ise İstinye Emirgan önündeki şamandırayı dönerek yeniden Kuruçeşme'ye gelerek yarışı tamamladı.

İSTMARİN Kupası'nı IRC O, IRC 1 ve IRC 2 sınıflarında yarışan teknelerden Levent Peynirci dümenciliğinde Enka Cheese IV; IRC 3 ve IRC 4 sınıflarında yarışan teknelerden de Berk Balta dümenciliğinde Nts Danışmanlık Falcon kazandı.

Yarışın ödül töreni Moda Deniz Kulübü ev sahipliğinde bugün (31 Ağustos Perşembe) yapılacak.