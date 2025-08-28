İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ne Veda Etti

Stat: Ion Oblemenco

Hakemler: Daniel Schlager, Sven Waschitzki, Tobias Fritsch (Almanya)

Universitatea Craiova: Isenko, Romanchuk, Screciu, Badelj, Mora, Teles (Dk. 90+2 Cretu), Baluta (Dk. 90+4 Houri), Cicaldau (Dk. 77 Mekvabishvili), Bancu, Al Hamlawi, Baiaram (Dk. 77 Nsimba)

İstanbul Başakşehir : Volkan Babacan, Ebosele, Ba, Opoku, Operi, Onur Ergün (Dk. 63 Fayzullaev), Berat Özdemir (Dk. 63 Umut Güneş), Crespo (Dk. 46 Kemen), Shomurodov, Brnic (Dk. 81 Yusuf Sarı), Selke (Dk. 73 da Costa)

Goller: Dk. 7 Selke (İstanbul Başakşehir ), Dk. 9 Cicaldau, Dk. 27 Baiaram, Dk. 82 Nsimba (Universitatea Craiova)

Kırmızı kart: Dk. 80 Operi (İstanbul Başakşehir )

Sarı kartlar: Dk. 20 Baluta, Dk. 54 Badelj, Dk. 63 Bancu (Universitatea Craiova), Dk. 47 Deniz Türüç (Yedek kulübesi), Dk. 54 Selke, Dk. 54 Shomurodov, Dk. 90+1 Umut Güneş (İstanbul Başakşehir )

İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında konuk olduğu Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'ya 3-1 yenildi.

İlk karşılaşmada da rakibine 2-1 mağlup olan Başakşehir, organizasyona veda etti.

60. dakikada Shomurodov'un pasıyla penaltı noktasının sağında topla buluşan Kemen'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta çıktı.

67. dakikada Operi'nin sol taraftan kullandığı kornerde altıpas çizgisi önündeki Opoku'nun kafa vuruşunda top kale direğinin üstünden auta gitti.

81. dakikada Universitatea Craiova farkı 2'ye çıkardı. Mekvabishvili'nin pasında altıpas çizgisinin önünde topla buluşan Nsimba, yaptığı vuruşla ağları sarstı: 3-1.

Romanya ekibi, karşılaşmayı 3-1 kazandı.