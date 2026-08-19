Başakşehir, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Başakşehir FK, hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Takım, sabah salonda kuvvet çalışması yaparken akşam sahada pas ve rondo çalışmalarının ardından turnuva oyunuyla idmanı tamamladı. Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
BAŞAKŞEHİR FK, Süper Lig'in 2'nci haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Turuncu-lacivertli ekip, günün ilk çalışmasında salonda kuvvet antrenmanı gerçekleştirdi. Başakşehir, akşam antrenmanında ise sahada çalışmalarını sürdürdü. Akşam idmanı 5'e 2 pas çalışmasıyla başladı. Rondo çalışmasıyla devam eden antrenman, turnuva oyununun ardından sona erdi.
İstanbul Başakşehir, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı