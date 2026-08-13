Başakşehir, Matchoi Djalo'yu Portekiz'in Nacional Takımına Transfer Etti

İSTANBUL Başakşehir, futbolcusu Matchoi Djalo'nun Portekiz Premier Lig ekiplerinden Nacional'e transfer olduğunu açıkladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Matchoi Djalo'ya kulübe verdiği emekler için teşekkür edilerek, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dilendi. Başakşehir FK, "Futbolcumuz Matchoi Djalo, Portekiz Premier Lig ekiplerinden Nacional'e transfer olmuştur. Djalo'ya kulübümüze verdiği emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı