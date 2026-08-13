Başakşehir, Kocaelispor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
İstanbul Başakşehir, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik heyet yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti. Dinamik ısınmayla başlayan idman, taktik çalışmasının ardından sona erdi. Turuncu-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla sürecek.
İSTANBUL Başakşehir, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Turuncu-lacivertli ekip, teknik heyet yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmana dinamik ısınmayla başladı. İdman, taktik çalışmasının ardından sona erdi. Başakşehir, Kocaelispor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı