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Başakşehir, Kocaelispor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Başakşehir, Kocaelispor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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İstanbul Başakşehir, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik heyet yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti. Dinamik ısınmayla başlayan idman, taktik çalışmasının ardından sona erdi. Turuncu-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla sürecek.

İSTANBUL Başakşehir, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Turuncu-lacivertli ekip, teknik heyet yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmana dinamik ısınmayla başladı. İdman, taktik çalışmasının ardından sona erdi. Başakşehir, Kocaelispor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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