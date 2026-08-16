Başakşehir, Kocaelispor'u 2-0 Mağlup Etti

İSTANBUL Başakşehir, Süper Lig'in 1'inci haftasında, sahasında konuk ettiği Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan mücadelede hakem Mehmet Türkmen düdük çaldı. Türkmen'in yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Murat Ergin Gözütok üstlendi.

Karşılaşmaya ev sahibi Başakşehir ; Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Emin Bayram, Jerome Opoku, Operi, Kemen, Kaluzinski, Skov Olsen, Shomurodov, Fayzullayev, Bertuğ Yıldırım ilk 11'iyle başladı. Kocaelispor ise Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Dijksteel, Zoukrou, Haidara, Show, Berkan Kutlu, Makana Baku, Agyei, Tayfur Bingöl, Rigoberto Rivas ile sahada yer aldı.

Karşılaşmanın 14'üncü dakikasında Başakşehir öne geçti. Fayzullayev'in savunma arkasına gönderdiği ara pasa hareketlenen Operi, ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Operi, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. 27'nci dakikada Başakşehir'in bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Soldan kullanılan köşe vuruşunda oluşan karambolde topa son olarak kafayla vuran Emin Bayram, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Ancak VAR uyarısının ardından pozisyonda rakip oyuncuya faul yapıldığı gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı. Mücadelenin ilk yarısı İstanbul Başakşehir'in 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmanın 52'nci dakikasında Kocaelispor'da Uğur Kaan Yıldız'ın ceza yayı gerisinden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı. 57'nci dakikada Kocaelispor'da Uğur Kaan Yıldız'ın sağ kanattan yaptığı ortada, penaltı noktası gerisinde Haidara'nın vuruşunda İstanbul Başakşehir kalecisi Muhammed Şengezer topu çeldi. 72'nci dakikada İstanbul Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Kemen'in sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte Olsen topu kafayla kale önüne indirdi. Pozisyonu takip eden Shomurodov'un vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0. İstanbul Başakşehir, Kocaelispor karşısında mücadeleyi 2-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı