Başakşehir, Kocaelispor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Başakşehir FK, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Nuri Şahin yönetimindeki idman, dinamik ısınma, pas çalışması ve çift kale maçla tamamlandı. Turuncu-lacivertli ekip, hazırlıklarına çarşamba günü yapacağı antrenmanla devam edecek.
İSTANBUL Başakşehir FK, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi. Turuncu-lacivertli ekip, çarşamba günü yapacağı antrenmanla Kocaelispor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı