Haberler

Başakşehir, Kocaelispor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Başakşehir, Kocaelispor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Başakşehir FK, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Nuri Şahin yönetimindeki idman, dinamik ısınma, pas çalışması ve çift kale maçla tamamlandı. Turuncu-lacivertli ekip, hazırlıklarına çarşamba günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

İSTANBUL Başakşehir FK, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi. Turuncu-lacivertli ekip, çarşamba günü yapacağı antrenmanla Kocaelispor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Meclis'te tarihi oturum! Terörsüz Türkiye yasası Genel Kurul'da, bir partiden 'şartlı destek' var

Meclis'te tarihi oturum! Terörsüz Türkiye yasası Genel Kurul'da
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dağda gezerken buldu, kilosu 8 bin 500 lira

Dağda gezerken buldu, kilosu 8 bin 500 lira
Kötü koku şikayeti, korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Ölen kardeşiyle aynı evde yaşamış

Kötü koku şikayeti, korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Ölen kardeşiyle...
Yem makinesine kapılan işçi feci şekilde can verdi

Bir anlık dikkatsizlik sonu oldu! Makineye kapılan işçi can verdi
Utanmazlığın böylesi! Hepsi üzerinden çıktı, bir de zabıtadan para istedi

Hepsi üzerinden çıktı, bir de zabıtadan para istedi
Konya'da 'isyan' iddiası şehri karıştırdı: Emniyetten açıklama geldi

Konya bu olayı konuşuyor: 'İsyan' iddiası şehri karıştırdı
Benzin ve motorinde 100 lira sınırı için tarih verildi

Benzin ve motorinde 100 lira sınırı için tarih verildi
Fatih Terim'den İbrahim Hacıosmanoğlu'na bir gönderme daha

Kavga sürecek gibi! Yeni videosunda da boş geçmedi