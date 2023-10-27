İstanbul Anadolu Adliyesi'nde düzenlenen futbol turnuvasının finalinde şöhretler maçı oynandı

İstanbul Anadolu Adliyesi tarafından düzenlenen '100. Yıl Futbol Turnuvası'nda final etkinliği olarak şöhretler maçı gerçekleştirildi. Eski milli futbolcular ve başsavcılar, başsavcı vekilleri, savcılar ve hakimlerin yer aldığı takımlar karşılaştı. Turnuva, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlendi.

İstanbul Anadolu Adliyesi tarafından düzenlenen "100. Yıl Futbol Turnuvası"nın final etkinliği kapsamında şöhretler maçı oynandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Maltepe Spor Tesisleri'nde yapılan şöhretler müsabakasını FIFA kokartlı eski hakem Ahmet Çakar yönetti.

Karşılaşmada kırmızı takımda eski milli futbolcular Rıza Çalımbay, Hami Mandıralı, Hasan Kabze ve Cihan Haspolatlı'nın da arasında yer aldığı isimler forma giydi. Beyaz takımda ise başsavcılar, başsavcı vekilleri, savcılar ve hakimler görev yaptı.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla organize edilen turnuva, final maçı ve ödül töreniyle son buldu.