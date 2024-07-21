Uçak bileti bile hazırdı! Galatasaray'ın Doue transferinde pürüz çıktı
Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonuncunda hem kulübü hem de kendisiyle anlaşmaya vardığı Rennes forması giyen sağ bek Guela Doue'nin transferinde pürüz çıktı. Fransız ekibinin teknik direktörü Julien Stephan, kamp performansından memnun olduğu genç yıldızın takımdan ayrılmasını istemiyor. Bu nedenle 21 yaşındaki futbolcunun İstanbul'a uçuş planını askıya alan sarı-kırmızılılar, pürüzün giderilmesi ve imzaların atılması için haber bekliyor.
Galatasaray'ın uzun süredir ilgilendiği ve imza aşamasına geldiği Fransız ekibi Rennes'te forma giyen sağ bek Guela Doue transferinde beklenmedik bir pürüz çıktı.
TEKNİK DİREKTÖR BIRAKMIYOR
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Rennes Teknik Direktörü Julien Stephan, kamp performansından memnun olduğu Guela Doue'nin takımdan ayrılmasına engel oldu. Haberde, sağlık kontrolü için Doue'yi İstanbul'a getirmek isteyen Galatasaray'ın uçuş planını askıya aldığı ifade edildi. Öte yandan haberde, Rennes ve Doue ile anlaşan Galatasaray, imza için haber beklediği belirtildi.
GALATASARAY RENNES İLE EL SIKIŞMIŞTI
Doue'yi ikna eden sarı-kırmızılılar ise Rennes ile süren uzun pazarlıkların ardından 6 milyon euro artı 2 milyon euro bonuslarla masadan anlaşarak kalkmıştı. İmzaların atılması halinde Fildişili oyuncu, sarı kırmızılı takımda 1.5 milyon euro kazanacak.
DOUE'NİN KARİYERİ
Rennes altyapısında yetişen 21 yaşındaki sağ bek, A takımda toplam 35 maça çıktı ve 4 asistlik performans sergiledi.