İsrailli Satranç Oyuncuları Bask Turnuvasından Çekildi

Güncelleme:
İspanya'nın Bask bölgesinde düzenlenen uluslararası satranç turnuvasında, katılmaları için çağrılar alan 7 İsrailli oyuncu, turnuvadan çekilme kararı aldıklarını duyurdu. Organizasyon, Filistin'e destek amacıyla turnuva boyunca Filistin bayrağı asacaklarını açıkladı.

İspanya'nın kuzeyindeki Bask bölgesinde bugün başlayan uluslararası satranç turnuvasına katılmamaları için çağrılar alan İsrailli 7 satranç oyuncusunun turnuvadan çekilme kararı aldıkları bildirildi.

Bask Satranç Kulübü'nün açıklamasına göre, Bask bölgesinin Sestao ilçesinde düzenlenen 40. Bask Uluslararası Satranç Turnuvasına 32 ülkeden yaklaşık 240 satranç oyuncusu katılırken, baştan itibaren bu turnuvaya katılmamaları talep edilen, ısrarcı olmaları halinde ise İsrail yerine Uluslararası Satranç Federasyonunun (FIDE) bayrağı altında olacakları duyurulan İsrailli 7 satranççı turnuvadan çekilme kararı aldı.

Bask Satranç Turnuvasının organizatörleri kurallar gereği İsrailli satranç oyuncularının kayıtlarını ilk başta kabul etmek zorunda kaldıklarını ancak istenmediklerini de açıkça kamuoyu önünde duyurduklarını belirtti.

Filistin'e destek için turnuva boyunca tüm satranç karşılaşmalarında Filistin bayrağı asma kararı alan organizatörler aynı zamanda "İsrail'in Gazze'deki soykırımını" kınayan bir bildiri de yayımladı.

İspanyol basınına konuşan Bask Satranç Kulübü ve turnuva organizatörleri, İsrailli satranççıların çekilme kararından "büyük bir mutluluk duyduklarını" vurguladı.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Spor
