İsrail'in Re'im köyünde yapılan Barış Festivali'ne düzenlenen saldırıda eski profesyonel futbolcu Lior Asulin hayatını kaybetti. Asulin'in eski kulübü Hapoel Tel Aviv, saldırının Hamas militanları tarafından düzenlendiğini açıkladı.

İsrail-Filistin çatışması futbola da sıçradı! Eski futbolcu, Hamas tarafından öldürüldü

İsrail'in Re'im köyünde düzenlenen Barış Festivali'ne yapılan saldırıda eski bir profesyonel futbolcu da hayatını kaybetti.

Eski kulübü Hapoel Tel Aviv'in X üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Lior Asulin (43) Hamas militanları tarafından düzenlenen saldırıda öldürüldü.

İsrail kulübünden yapılan açıklamada, "Kayıp ilan edildiği saatlerden sonra eski oyuncumuz Lior Asulin'in Re'im'deki partide teröristler tarafından öldürüldüğünü büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Hapoel Tel Aviv kulübü olarak bu zor zamanda Lior'un ailesine başsağlığı ve güç diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Filistinli Hamas militanları geçtiğimiz Cumartesi günü İsrail'in güneyindeki Kibbutz Re'im yakınlarındaki parti alanına baskın düzenlemişti.