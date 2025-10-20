İsrail'de olaylı maç: Ortalık resmen savaş alanına döndü

İsrail Premier Ligi'nde haftanın en önemli maçı olan Tel Aviv derbisi, sahaya yansıyan kaos nedeniyle iptal edildi. Hapoel Tel Aviv ile Maccabi Tel Aviv arasında oynanması planlanan mücadele, daha başlamadan büyük olaylara sahne oldu. Bloomfield Stadyumu'nda tribünlerde başlayan gerginlik, kısa sürede şiddetli çatışmalara dönüştü.

"MAÇ DEĞİL, SANKİ SAVAŞ ALANI"

Maç öncesinde iki takım taraftarları arasında sözlü sataşmalar yerini kısa sürede fiziksel kavgaya bıraktı. Tribünlerden işaret fişekleri, duman bombaları ve patlayıcı maddeler sahaya atıldı.

Güvenlik güçleri, olayları kontrol altına almakta zorlandı. Stadyum çevresinde de çatışmaların büyümesiyle birlikte, kent merkezinde paniğe yol açan görüntüler yaşandı.

POLİS: 9 KİŞİ TUTUKLANDI, 16 KİŞİ GÖZALTINDA

İsrail polisi, olayları "kamu düzenine ciddi tehdit" olarak nitelendirdi. Yapılan resmi açıklamada, 9 kişinin tutuklandığı, 16 kişinin sorgulanmak üzere gözaltına alındığı, 3 polis memurunun ağır yaralandığı ve 12 sivilin hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

DERBİ İPTAL EDİLDİ

Olayların büyümesi üzerine hem hakem heyeti hem de kulüpler bilgilendirildi. İsrail polisi, "insan hayatına yönelik ciddi risk" gerekçesiyle derbinin iptal edildiğini açıkladı.

Maccabi Tel Aviv Kulübü, kısa bir açıklama yaparak kararı doğruladı: "Polis tarafından verilen güvenlik kararı doğrultusunda, bu akşamki derbi oynanmayacaktır."

STAD DIŞINDA DA OLAYLAR SÜRDÜ

Derbinin iptal edilmesi taraftarları daha da öfkelendirdi. Stadyum çevresinde toplanan gruplar polisle çatıştı, çevredeki araçlar ve dükkanlar zarar gördü. Yerel basın, olayların gece geç saatlere kadar sürdüğünü ve bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağının gündeme geldiğini aktardı.

FUTBOLDAN ÇOK ŞİDDET KONUŞULUYOR

İsrail'de yaşanan bu gelişme, ülke futbolunda güvenlik krizini yeniden gündeme taşıdı. Spor yazarları, "Bu olay sadece bir futbol rezaleti değil, toplumdaki gerginliğin stadyuma taşınmasıdır" yorumunda bulundu.