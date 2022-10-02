Ispartalı sporcu ulusal yarışmadan ikincilik ile döndü

Ispartalı profesyonel vücut geliştirme sporcusu Yasin Top İstanbul Pendik 'te düzenlenen, büyük erkekler 95 kilogram sıkletinde Türkiye ikincisi oldu.

10 yıl önce vücut geliştirme sporuna başlayan ve aynı zamanda antrenörlük yapan Ispartalı sporcu Yasin Top Pendik Dünya Şampiyonası milli takım seçmelerinde ikinci oldu. Yarışmacıların kıyasıya mücadele ettiği podyumda profesyonel vücut geliştirme sporcusu Yasin Top, evine gururlu bir şekilde döndü. Uzun ve zahmetli çalışmalarının karşılığını aldığını dile getiren Yasin Top, "6 senedir spor salonu işletmecisiyim, antrenörlük yapıyorum. Yarışma kariyerime 2016 yılında başladım. İlk yarışmamda Türkiye üçüncüsü oldum. Bu yıl 21-25 Eylül Pendik Dünya Şampiyonası milli takım seçmelerinde Türkiye ikincisi olarak milli takımda yarışmaya hak kazandım. Gönül isterdi ki Türkiye şampiyonu olayım ama mücadeleme sonuna kadar devam edeceğim. Türkiye şampiyonu olmak için elimden gelenin daha fazlasını yapacağım. Girmiş olduğum yarışma süreci uzun zaman ve sabır gerektiren bir süreçtir. Bu süreçte kişisel hayatım, sosyal hayatım, çevre ilişkilerimde zorlandığım zamanlar oldu. Ama üstesinden geldim çok şükür. Bu süreçte bana destek olan ailem, arkadaşlarım ve kardeşime teşekkür ederim. Ben her zaman ki gibi mücadeleme devam edeceğim. Belki bu sefer istediğim sonuç gelmedi ama bundan sonra elimden gelenin en iyisini yaparak Türkiye şampiyonu olmayı, beni görmek istedikleri yerde olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım" şeklinde konuştu. - ISPARTA