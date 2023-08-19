Isparta Belediyesi U12 Futbol Turnuvası Şampiyonu Belli Oldu

Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen U12 Geleceğin Şehri Geleceğin Yıldızları Futbol Turnuvası'nda Zirve Spor şampiyon oldu. Turnuvaya 24 takım ve yaklaşık 500 futbolcu katıldı.

Isparta Belediyesinin düzenlediği U12 Geleceğin Şehri Geleceğin Yıldızları Futbol Turnuvası sona erdi. Turnuvanın final maçı Zirvespor ile Kızıldağ32 Spor arasında oynanırken, Kızıldağ32 Spor'u 2-1 mağlup eden Zirve Spor turnuvanın şampiyonu oldu.

Isparta Belediyesi, ilkini geçen yıl Minikler Futbol Turnuvası ismiyle gerçekleştirdiği şampiyonayı bu yıl Geleceğin Şehri Geleceğin Yıldızları Futbol Turnuvası adıyla düzenledi. Isparta Belediyesi ve Isparta Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (IASKF) iş birliğinde U12 ve alt yaş grupları kategorilerinde düzenlenen futbol turnuvasına 24 takım ve yaklaşık 500 futbolcu katıldı. Turnuva Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in şehre kazandırdığı Emre Mahallesi Spor Kompleksi'nde düzenlendi.

28 Temmuz'da başlayan turnuvanın, finalinde Zirve Spor ve Kızıldağ32 Spor karşı karşıya geldi. Karşılaşma Zirve Spor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Zirve Spor şampiyonluğa ulaşırken, Kızıldağ32 Spor ikinci ve Isparta Gençlerbiriği Spor da turnuvada 3'üncü oldu.

Geleceğin Şehri Geleceğin Yıldızları Futbol Turnuvası'nın finaline Isparta Belediye Başkan Yardımcıları Fahretdin Gözgün, Özler Erdoğan, Isparta Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Fatih Eti, Isparta Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (IASKF) Başkanı Nurettin Akgül başta olmak üzere minik futbolcuların aileleri ve çok sayıda spor sever katıldı.

Karşılaşma sonrası takımlara madalyaları, kupası ve ödülleri protokol üyeleri tarafından verilirken, takımlara ayrıca Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatlarıyla 5'er bin liralık forma desteğinde bulunuldu.

Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün yaptığı konuşmada, "Isparta Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen'in siz futbolcularımıza, ailelerine, burada bulunan tüm misafirlerimize selamlarını iletiyorum. Bu kardeşlerimizin, yarının Arda Güler'lerinin yetiştirilmesinde emek sarf eden değerli kulüp başkanlarımıza ve bu çocuklarımızın arkasında olan yalnız bırakmayan ailelerine, futbolcularımıza teşekkür ediyorum. Başkanımız 'tüm çocuklarımıza forma giydirelim' dedi. Bizde kulüplerimize formalarının hazırlanması adına 5'er bin liralık çekler veriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. - ISPARTA