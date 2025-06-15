Isparta 32 Spor Kulübü'nde Güven Tazeleyen Kongre

Isparta 32 Spor Kulübü'nde Güven Tazeleyen Kongre
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta 32 Spor Kulübü'nün olağan genel kurulu yapıldı. Mevcut başkan Gültekin Özdemir yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi. Yeni yönetim kurulunda tanınmış isimler ve genç iş insanları yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor Kulübü'nün Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Isparta 32 Spor Kulübü'nün kongresinde mevcut başkan Gültekin Özdemir, yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi. Şehrin spor camiasının yoğun ilgi gösterdiği kongrede, kulübün yeni yönetim ve denetim kurulu da belirlendi. Divan başkanlığına Mustafa Özsavlu, Sedat Cican ve Barış Es getirildi.

Seçim sonucunda oluşan yönetim kurulunda Isparta'nın tanınmış isimleri ve genç iş insanları yer aldı. Başkan Özdemir yaptığı açıklamada, "Isparta 32 Spor'un başarısı için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Yeni yönetimimizle şehrimizin spor kültürünü daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz" dedi.

Isparta 32 Spor Kulübü Yönetim Kurulu listesi

"Gültekin Özdemir, Harun Reşit Aytay, Taner Kaya, Süleyman Dağlı, Ömer Baştok, Ali Toprakçı, Ali Öz, Burak Özdemir, Bünyamin Işık, Mehmet Çetinli, İbrahim Avcı, Emrah Özdemir, Mehmet Ali Erdoğan, Hüseyin Biçici, Muhammed Fatih Öksüz, Gürcan Süvay, Cem Elbiz, Nuri Top, Serkan Başpınar, Emin Ursavaş, Numan Karatepe, Akif Eryiğit." - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
ABD Başkanı Trump: İran ve İsrail yakında barışacak

Trump'tan çok konuşulacak çıkış: Yakında barışacaklar
İran'dan okkalı misilleme! İsrail'de 'Sığınaklara gidin' çağrısı yapılıyor

İran'dan okkalı misilleme! Halka "Sığınaklara gidin" çağrısı yapılıyor
Netanyahu: Bu bir kurtuluş savaşı, İran sivilleri öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek

Dünya diken üstünde! Netanyahu mesajı harabeye dönen kentte verdi
Herzog: 10 vatandaşımızı kaybettik, çok üzücü ve zor bir sabah

İsrail Cumhurbaşkanı bilançoyu paylaştı: Çok üzücü ve zor bir sabah
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'den yeni saldırı dalgası! Tahran'ın merkezinde 2 büyük patlama

Savaşta yeni saldırı dalgası! Başkentten dumanlar yükseliyor
Toprak Razgatlıoğlu'ndan Superbike Şampiyonası'nın İtalya ayağında 3'te 3

Pistlerin tozunu aldı! Toprak Razgatlıoğlu'ndan İtalya'da 3'te 3
İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın

İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın
4 yaşındaki çocuk 'Annem beni dövüyor' dedi, korkunç gerçek kamerada ortaya çıktı

Anneden 4 yaşındaki çocuğuna şiddet! Gizli kamera her şeyi kaydetti
Hamas, İsrail'in güneyine roket saldırısı düzenledi

İran'ın ardından onlar da İsrail'e saldırdı!
Sınava geç kalan öğrencinin imdadına Yunus Polisi yetişti

Sınava geç kalan öğrencinin imdadına Yunus Polisi yetişti
Orta Doğu'da gerilim artıyor! Doğan Bekin: İleride Türkiye de hedef tahtasında olabilir

"İsrail'in bir sonraki hedefi Türkiye" deyip çağrıda bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.