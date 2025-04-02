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Isparta 32 Spor, Kepezspor'a 4-2 Mağlup Oldu

Isparta 32 Spor, Kepezspor'a 4-2 Mağlup Oldu
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TFF 2. Lig Beyaz Grup erteleme maçında Isparta 32 Spor, sahasında Kepezspor'a 4-2 yenilerek önemli bir puan kaybı yaşadı. Maçta Kepezspor'un gollerini Cerem Talha Dinçer ve Sefa Yılmaz kaydetti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup erteleme maçında Isparta 32 Spor, sahasında Kepezspor'a 4-2 mağlup oldu.

Hakemler: Yunus Emre Çakar, Buğra Can Semercioğlu, Furkan Şekerci

Isparta 32 Spor: Türker Dırdıroğlu, İsmail Hakkı Doğan, Gürkan Başkan (Berat Satılmış dk. 46), Ertuğrul Kurtuluş, Hamit Kulya, Hüseyin Afkan (Kaan Öztürk dk. 79), Abdülkerim Canlı, Zihni Temelci (Caner Koca dk. 46), Vedat Bora (Muhlis İstemi dk. 72), Devrim Taşkaya (Kubilay Türkyılmaz dk. 46), Muhammet Haşim Çoban

Kepezspor: Burak Çapkınoğlu, Anıl Şahin (Osman Güraltunkeser dk. 75), Orhan Aktaş, Cerem Talha Dinçer (Harun Toprak dk. 90), Muzaffer Kocaer, Furkan Çil, Aykut Uluç, Melik Derin (Selim Ay dk. 90), Sefa Yılmaz (Ege Özkayımoğlu dk. 62), Murat Yılmaz (Ahmet Hakan Demirli dk. 75 ), Sebahattin Emir Boz

Goller: Vedat Bora (dk. 47), Muhammet Haşim Çoban (dk.70) (Isparta 32 Spor), Cerem Talha Dinçer (dk. 3 ve 83), Sefa Yılmaz (dk. 6), Murat Yılmaz (dk. 14) (Kepezspor Futbol)

Sarı kartlar: Abdülkerim Canlı (Isparta 32 Spor), Sebahattin Emir Boz, Muzaffer Kocaer, Melik Derin, Burak Çapkınoğlu (Kepezspor) - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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