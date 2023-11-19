Isparta 32 Spor, Etimesgut Belediyespor'a mağlup oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Isparta 32 Spor, kendi saha ve seyircisi önünde Etimesgut Belediyespor'a 78. Dakikada Mehmet Sıddık İstemi'nin attığı golle 0-1 mağlup oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Isparta 32 Spor kendi saha ve seyircisi önünde Etimesgut Belediyespor'a 78. Dakikada Mehmet Sıddık İstemi'nin attığı golle 0-1 mağlupoldu.
Maçın Karnesi:
Stad: Isparta Atatürk
Hakemler: Sinan Özcan, Mahmut Gülle, İsmail Ertunç
Isparta 32 Spor: Alp Tutar, Yiğithan Güveli, Samet Karakoç, Gürkan Başkan, Osman Torun, Caner Koca, Abdülkerim Canlı, Cemal Kızılateş (Dakika 82 Ayberk Kaygısız ), Muhlis İstemi (Dakika 62 Ömer Çiçek), Alim Harlak, Muhammed Haşim Çoban (Dakika 62 Zeki Saki)
Etimesgut Belediyespor: Ramazan Köse, İsmail Güner, Aykut Çeviker, Batuhan Günaldı (Dakika 78 Mehmet Sıddık İstemi), Mercan Caner Öztürk (Dakika 59 Miraç Acer), Reşo Akın (Dakika 81 Melih Mursal ), Seçkin Getbay, Muhammed Bayır (Dakika 59 Fatih Aktay), Lokman Gör, Turan Yılmaz, Vedat Bora
Sarı Kart: Abdülkerim Canlı (Isparta32spor) Aykut Çeviker, Seçkin Getbay, Ramazan Köse (Etimesgut Belediyespor)
Gol: dk. 78Mehmet Sıddık İstemi - ISPARTA