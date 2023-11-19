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Isparta 32 Spor, Etimesgut Belediyespor'a mağlup oldu

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Isparta 32 Spor, kendi saha ve seyircisi önünde Etimesgut Belediyespor'a 78. Dakikada Mehmet Sıddık İstemi'nin attığı golle 0-1 mağlup oldu.