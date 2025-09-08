Haberler

İspanyollar, Arda Güler'i yerin dibine soktu: Lamine Yamal...

İspanyollar, Arda Güler'i yerin dibine soktu: Lamine Yamal...
Haberler
Güncelleme:
Haberler
A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri'nde İspanya'ya 6-0 gibi bir skorla mağlup oldu ve büyük hayal kırıklığı yaşadı. Maçta milli yıldızımız Arda Güler ile Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal arasında yaşanan gerginlik İspanyol basınında geniş yer buldu. Arda Güler'in Yamal'ı itmesi ve genç oyuncunun gülerek karşılık vermesi manşetlere taşındı.

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri'nde İspanya'ya 6-0 gibi bir skorla mağlup oldu ve büyük hayal kırıklığı yaşadı. Maç öncesi favorinin İspanya olduğu kabullenilse de verilen çok sayıda pozisyon ve kalemizde görülen 6 gol, takım üzerinde şok etkisi yarattı.

ARDA-YAMAL TARTIŞMASI MAÇA DAMGA VURDU

Milli yıldızımız Arda Güler, skor 6-0'ken maçın son anlarında bir serbest vuruş kullanmak için topun başına geçti. Bu sırada Arda'nın hemen önünde bulunan Lamine Yamal topun önünden çekilmedi ve Arda Güler, Yamal'ı iki kez iterek alandan uzaklaştırdı. Bunun üzerine Yamal, Arda'ya gülere tepki verdi. Bu anlar İspanyol basınında ön sıralarda yer aldı.

İşte o manşetlerden bazıları;

"YAMAL, ARDA İLE ALAY ETTİ"

BITBOL:"Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Türkiye, 2026 Dünya Kupası E Grubu'nda İspanya'yı ağırladı ve sonuç, en karamsar Türklerin bile hayal edemeyeceği tarihi bir hezimet oldu. Luis De la Fuente'nin takımı, ev sahibi takıma karşı 6-0 kazandı.Bu bağlamda ve sonuç belli olduktan sonra, Türkiye lehine bir serbest vuruş verildi ve Arda Güler bu vuruşu yapmak üzereydi. Lamine Yamal, Real Madrid oyuncusunun hızlı bir vuruş yapmasını engellemek için anında harekete geçti ve FC Barcelona yıldızına karşı ani bir tepki gösterdi.Arda Güler, şaşırıp uzaklaşmayan Yamal'ı itti, bunun üzerine Türk oyuncu onu tekrar geri çekti. Lamine Yamal alaycı bir kahkaha ile tepki gösterdi ve uzaklaşırken Real Madrid'in orta saha oyuncusuna uzaktan seslendi."

"ARDA, YAMAL'A ÇOK KIZDI"

EL DESMARQUE:"Lamine Yamal ile Arda Güler, İspanya'nın Türkiye'yi 6-0 yendiği maçta karşı karşıya geldi.Her iki genç oyuncu da birçok kişinin dikkatini çeken maçın yıldızlarıydı. İspanya'nın altıncı golünden sonra iki oyuncu kısa bir tartışma yaşadı. Güler, Türkiye için hızlıca serbest vuruş yapmaya çalıştı, ancak Lamine Yamal buna izin vermedi. Barça oyuncusu, vuruşu engellemek için topun önüne geçti, bu da Real Madrid oyuncusunu kızdırdı ve o da iterek karşılık verdi. İkili birbirine girdi ve Luis de la Fuente'nin gözünden kaçmayan bir hareketle karşı karşıya geldi."

"KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ"

DIEZ:"Lamine Yamal, Arda Güler'i küçük düşürdü: İspanya, Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye'yi farklı mağlup etti ve 2026 Dünya Kupası'na bir adım daha yaklaştı."

"GERGİN ANLAR"

AS:"Gergin anlar: Arda Güler ve Lamine Yamal arasında yaşanan gergin an, itiş kakışla sonuçlandı. Real Madrid oyuncusu hızlı bir serbest vuruş yapmak istedi, ancak Barcelona oyuncusu buna engel oldu."

"ARDA İTTİ, YAMAL GÜLDÜ"

EL PERISCOPIO:"2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin yeni turunda İspanya, Türkiye'yi deplasmanda ezici bir skorla mağlup etti. Bu maçta, Barcelona ve Real Madrid'in yıldızları Lamine Yamal ve Arda Güler arasındaki karşılaşma büyük ilgi gördü.Ancak, konuşulan sadece bu hezimet değil. Bir kez daha, Barcelona ve Real Madrid taraftarları, dünya futbolunun en umut verici iki oyuncusu Yamal ve Güler'in maç sırasında çarpıcı bir yüz yüze çatışmaya girdikleri, dünya çapında dolaşan bir görüntü nedeniyle sosyal medyada anlaşmazlık yaşıyor.Görünüşe göre, olaylar kızışmışken ve Madrid'in orta saha oyuncusu serbest vuruş yapmaya hazırlanırken, Blaugrana'nın yeni 10 numarası rakibinin hızlıca vuruş yapmasını engellemek için ortaya çıktı. Güler'in tepkisi ne oldu? Lamine'İ bir değil, iki kez itti ve Lamine, her zamanki gibi, büyük ve ironik bir gülümsemeyle karşılık verdi."

"KIVILCIMLAR SAÇILDI"

MARCA: "Lamine ve Güler itişip kakışmaya başladı! kıvılcımlar saçıldı.İspanya rakibini ezip geçerken, FC Barcelona ve Real Madrid oyuncuları birbirine girdi. Güler serbest vuruş yapmak üzereydi, ancak Lamine Yamal topun önüne geçerek onu engelledi. Türk oyuncu onu itti, Lamine de buna karşılık verdi."

"EL CLASICO'NUN GERİLİMİ"

TRIBUNA:"El Clasico'nun gerilimi İspanya ile Türkiye arasındaki karşılaşmaya da sıçradı: Arda Güler, Lamine Yamal'ı itti ve Barça'nın yıldızı bunu gülerek karşıladı."

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Lamil yamal terbiyesizlik yapmıştır. 6 tana çıkmışsınız hala topun önün de duruyorsunuz. Bu sahalar Brezilyalıların da ağladığını gördü. Bir gün size öyle bir çakan çıkar ki şaşar kalırsınız. Bu biz bile olabiliriz. İki ters topa bakar herşey. Yeknikndirektör Bu güne kadar sadece saçmaladı ve idare etti. Myle takım kurup fa seyredersin olacağı bu. Sol bek stoper yol geçen alanı olmuş bakıyorsunuz hala. Gidin ya. Rencide olduk iyice.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Çakaydın oğlum tuttular mı seni

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıSer_hat:

Dün gece Lamin Yamal,Arda ile kedinin fare ile oynadığı gibi oynadı.boş kaleye Yamal atsa 7 olacaktı da bence Arda'ya acıdı.Arda ve Kerem kepaze bir maç çıkardı...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSiranuş Nermer:

ee ne olmuş ??

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
