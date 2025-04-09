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İspanyollar duyurdu! Galalatasaray, Türk futbol tarihinin en pahalı transferini yapmaya hazırlanıyor

İspanyollar duyurdu! Galalatasaray, Türk futbol tarihinin en pahalı transferini yapmaya hazırlanıyor
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İspanyol basını, Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in bonservisi için İtalyan ekibine 70 milyon euro teklif yapacağını iddia etti. Sarı-kırmızılıların Nijeryalı golcüye de yıllık 15 milyon euro net maaştan 3 senelik sözleşme teklif edeceği yazıldı. Bu transfer, hem kulüp hem de Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçecek.

Galatasaray, sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'i takımda tutmanın hesaplarını yapıyor. Sarı-kırmızılılar, taraftarın da sevgilisi haline gelen Osimhen'de mutlu sona ulaşırsa yaptığı bu transfer tarihe geçecek.

GALATASARAY TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERİ: 70 MİLYON EURO

AS'ın haberine göre; Galatasaray, tarihinin en pahalı transferini yaparak Nijeryalı yıldızı yeni sezonda da kadroda görmek istiyor. İspanyol gazetesi, sarı-kırmızılıların bu transferi İtalyan ekibine 70 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek bitirmeyi planladığını yazdı. Bu transfer, aynı zamanda Türk futbol tarihinin de en pahalı transferi olacak.

3 YILLIK SÖZLEŞME, 15 MİLYON EURO MAAŞ

İspanyollar, Cimbom'un Nijeryalı golcüye teklif edeceği sözleşmenin detaylarını da duyurdu. Galatasaray'ın Osimhen'e her yıl için net 15 milyon euro maaş alacağı 3 yıllık bir sözleşme teklif edeceği öne sürüldü. Bunun yanı sıra kontrata cazip primlerin de eklenmesi planlanıyor.

İspanyollar duyurdu! Galalatasaray, Türk futbol tarihinin en pahalı transferini yapmaya hazırlanıyor

AVRUPA DEVLERİ VE SUUDİ EKİPLERİYLE YARIŞIR

Bu teklifin, Avrupa'nın dev kulüplerinin sunduğu maaşlarla yarışabilecek düzeyde olduğu düşünülüyor. Ayrıca, oyuncunun Suudi Arabistan gibi daha yüksek maaşların verildiği liglerde kazanabileceklerine yakın bir gelir anlamına geliyor.

OSIMHEN'İN GALATASARAY RAKAMLARI

Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 32 resmi maça çıktı. Nijeryalı golcü, bu karşılaşmalarda 28 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Süper Lig'de 20 golü bulunan Osimhen, gol krallığında da zirvede yer alıyor.

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Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHarpoon:

ya admin bu dediğin şekilde GS bu paralarla bu transferi yapsın ben GS li olucam yapamazsa sen bu işi bırakacak misin??? her gün aynı senaryo çevir çevir koy önüne milletin

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