İspanyollar duyurdu! Galalatasaray, Türk futbol tarihinin en pahalı transferini yapmaya hazırlanıyor

Galatasaray, sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'i takımda tutmanın hesaplarını yapıyor. Sarı-kırmızılılar, taraftarın da sevgilisi haline gelen Osimhen'de mutlu sona ulaşırsa yaptığı bu transfer tarihe geçecek.

GALATASARAY TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERİ: 70 MİLYON EURO

AS'ın haberine göre; Galatasaray, tarihinin en pahalı transferini yaparak Nijeryalı yıldızı yeni sezonda da kadroda görmek istiyor. İspanyol gazetesi, sarı-kırmızılıların bu transferi İtalyan ekibine 70 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek bitirmeyi planladığını yazdı. Bu transfer, aynı zamanda Türk futbol tarihinin de en pahalı transferi olacak.

3 YILLIK SÖZLEŞME, 15 MİLYON EURO MAAŞ

İspanyollar, Cimbom'un Nijeryalı golcüye teklif edeceği sözleşmenin detaylarını da duyurdu. Galatasaray'ın Osimhen'e her yıl için net 15 milyon euro maaş alacağı 3 yıllık bir sözleşme teklif edeceği öne sürüldü. Bunun yanı sıra kontrata cazip primlerin de eklenmesi planlanıyor.

AVRUPA DEVLERİ VE SUUDİ EKİPLERİYLE YARIŞIR

Bu teklifin, Avrupa'nın dev kulüplerinin sunduğu maaşlarla yarışabilecek düzeyde olduğu düşünülüyor. Ayrıca, oyuncunun Suudi Arabistan gibi daha yüksek maaşların verildiği liglerde kazanabileceklerine yakın bir gelir anlamına geliyor.

OSIMHEN'İN GALATASARAY RAKAMLARI

Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 32 resmi maça çıktı. Nijeryalı golcü, bu karşılaşmalarda 28 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Süper Lig'de 20 golü bulunan Osimhen, gol krallığında da zirvede yer alıyor.