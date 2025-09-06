Haberler

İspanya, Türkiye Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Türkiye ile karşılaşacak olan İspanya Milli Futbol Takımı, antrenmanlarını tamamladı. Maç, yarın 21.45'te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında yarın Türkiye'ye konuk olacak İspanya Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda teknik direktör Luis de la Fuente yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Antrenman, de la Fuente'nin saha ortasında oyuncularıyla konuşmasının ardından başladı. İdmanın basına açık bölümünde ısınma, koşu ve pas çalışması yapıldı. Basına kapalı bölümünde ise Türkiye karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Türkiye-İspanya karşılaşması, yarın saat 21.45'te başlayacak.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor
Sergen Yalçın, Cengiz ve Djiku'dan sonra Fenerbahçe'den bir yıldızı daha istiyor

Cengiz ve Djiku'dan sonra Fener'den bir yıldızı daha istiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
333'ü birinin peşinden gitti, zarar çok büyük

333'ü birinin peşinden gitti, zarar çok büyük
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.