İspanya Teknik Direktörü de la Fuente: 'Bu takımın potansiyeli muazzam'

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 2. maçında İspanya, konuk olduğu Türkiye'yi 6-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, soruları yanıtladı. Takımının özellikle ilk yarıda gösterdiği performansla ilgili de la Fuente, "Kişisel fikrim hala geliştireceğimiz yönler var. Bu takımın ne kadar potansiyele sahip olduğunu biliyorum. Bulgaristan maçı sonrası eleştiriler oldu. Öyle bir jenerasyon var ki sürekli kazanmak istiyorlar. Kazanmak için oynuyorlar. Bana en yoğun hissettirdikleri duygu muazzam bir gurur. Onların teknik direktörlüğünü yapmak harika bir duygu" değerlendirmesinde bulundu.

"Kendi pozisyonlarında en iyi takım"

İspanya Milli Takımı'nın 27 maçlık yenilmezlik serisinin hatırlatması ve 6-0'lık sonuç üzerine 64 yaşındaki teknik adam, "Gerçekten gurur duyuyorum. Uzun zamandır birlikte olan jenerasyon. Kendi pozisyonlarında en iyi takım. Onların rekabetçi seviyesi inanılmaz. Bu süreci devam ettirerek, geliştirerek hala bunun üzerine koyma potansiyeli var" diye konuştu.

"Oyuncularım senaryoları kusursuz uyguluyor"

İspanya takımının bugün 2-3 pastan sonra hızlı ataklara çıkması ve farklı kombinasyonlarla ilgili soruya de la Fuente, "Kısa zaman birlikte olabiliyoruz. Oyun görüşüne göre şekillendiriyoruz. Sıra dışı oyuncu grubu. Sadece bazı senaryoları tanımlıyoruz. Onlar da bunu kusursuz şekilde uyguluyorlar" yanıtını verdi.

"Oyuncu grubunda rehavet gibi durum olmayacak"

Duygusal anlamda oyuncularda dalgalanma olup olmamasına yönelik soruya İspanyol teknik adam, "Tabii ki futbolda sonuçlar değişken. Bu oyuncu grubunun tavır ve davranışlarında olabilir. Bizim görevimiz bunu sağlamak. Zaten dünyanın en iyi oyuncu grubu. Çok iyi işler başaracaklar. Bu oyuncu grubunda duygusal anlamda bir düşüş veya rehavet gibi durum olmayacak" şeklinde konuştu.

"Şu anda dünyanın en iyi oyuncu grubuna sahibiz"

Luis de la Fuente, Pedri'nin Euro 2024'te gol atamaması ve bugünkü performansı hakkında ise şunları söyledi:

"Pedri, Yamal; bu oyuncular muazzam gelişim sürecinde. Xavi, Iniesta, Busquets, böyle jenerasyondan da geçti İspanya futbolu. Şu anda dünyanın en iyi oyuncu grubuna sahibiz. Merino, Rodri, Zubimendi, hepsi inanılmaz seviyeye gelmiş durumda."

"Türkiye'nin önlem alması oldukça zordu"

Cucurella'nın sol kanatta takımı adına olumlu işler yaptığı ve Türk Milli Takımı'nın eksiklerine yönelik de la Fuente, "Ofansif ve defansif anlamda anlamda çok iyi işler yaptık. Cucurella, Pedri, Zubimendi, Merino, süre aldığında Rodri çok etkili oynadı. Kenarları da çok iyi kapattık. Rakibin önlem alması oldukça zor. Çok pozisyona girdik. Buna karşılık vermek ve çözüm üretmek de o kadar kolay değil" dedi.

"Kolay ortaya çıkan bir sonuç değil"

Türkiye'nin farklı mağlup olmasının iyi takım olduğu gerçeğini değiştirmeyeceğini belirten de la Fuente, "Türkiye çok önemli ve büyük mili takım. Bir sonuç üzerinden kesin yargılara varmamak lazım. Çok iyi bir takım. Kolay ortaya çıkan bir sonuç değil. bunu dikkate alarak değerlendirme yapmak lazım" diyerek sözlerini tamamladı. - KONYA