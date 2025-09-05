İspanya Milli Futbol Takımı, Konya'da
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak İspanya, Konya'ya geldi.
A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 7 Eylül Pazar günü İspanya ile karşılaşacak.
İSPANYA, KONYA'YA GELDİ
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye ile karşılaşacak İspanya, Konya'ya geldi. Bulgaristan'dan özel uçakla Konya Havalimanı'na gelen İspanya Milli Takımı, buradan kentte konaklayacağı otele geçti.
MAÇ SAAT 21.45'TE
Türkiye-İspanya karşılaşması, 7 Eylül Pazar günü saat 21.45'te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak.