Haberler

İspanya Milli Futbol Takımı, Konya'da

İspanya Milli Futbol Takımı, Konya'da
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak İspanya, Konya'ya geldi.

A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 7 Eylül Pazar günü İspanya ile karşılaşacak.

İSPANYA, KONYA'YA GELDİ

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye ile karşılaşacak İspanya, Konya'ya geldi. Bulgaristan'dan özel uçakla Konya Havalimanı'na gelen İspanya Milli Takımı, buradan kentte konaklayacağı otele geçti.

İspanya Milli Futbol Takımı, Konya'da

MAÇ SAAT 21.45'TE

Türkiye-İspanya karşılaşması, 7 Eylül Pazar günü saat 21.45'te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
ATM önlerindeki bu tuzağa dikkat: Hayatınız kararabilir

ATM önlerindeki bu tuzağa dikkat: Hayatınız kararabilir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ognjen Mimovic Fenerbahçe'den ayrılıp Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilir

Fenerbahçe'den ayrılıp Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.