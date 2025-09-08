İspanya maçının ardından / Video eklendi

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki 2'nci maçında İspanya'ya 6-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente açıklamalarda bulundu.

Bulgaristan ve Türkiye maçlarının ardından takımın gelişmesi gereken yönlerin olup olmadığı sorusuna Luis de la Fuente, "Kişisel fikrim hala geliştirebileceğimiz birçok şey var. Çünkü bu takımın ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu biliyorum. Perşembe akşamı Bulgaristan maçında ikinci yarıyla ilgili bazı eleştiriler olmuştu. Bunlara bazı noktalarda katılıyorum ama burada öyle bir jenerasyon var ki sürekli kazanmak ve kazanarak devam etmek istiyorlar. Önümüzdeki ay geliştirebileceğimiz hala bazı şeyler olabilir" diye cevapladı.

'REKABETÇİ SEVİYELERİ İNANILMAZ'

Oyuncalarıyla gurur duyduğunu söyleyen Fuente, "Oyuncularımla gerçekten gurur duyuyorum. Çok uzun zamandır birlikte oynayan bir jenerasyon. Bunu tarif etmek gerçekten zor. Ne yazık ki ayrılacaklar, takımlarına dönecekler. Önümüzdeki ay yine birlikte olacağız. Onların rekabetçi seviyesi gerçekten inanılmaz. Sıra dışı bir jenerasyon ama söylediğim gibi bu süreci devam ettirerek, gelişimi devam ettirerek hala bazı şeyleri üstüne koyma potansiyelleri var" dedi.

'BU OYUNCU GRUBUNDA REHAVET GİBİ BİR DURUM OLMAYACAK'

Takımının çok büyük işler başaracağına inandığını ifade eden Luis de la Fuente, "Tabii ki de futbolda sonuçlar değişken, haftadan haftaya aydan aya ama bu oyuncu grubunun tavır ve davranışları gayet doğal ve gayet de olması gerektiği gibi. Ayakları gayet yere basıyor. Bizim görevimiz onları yönlendirmek. Zaten dünyanın en iyi oyuncu grubu ama bir taraftan da iyi insanlar. Çok önemli işler başaracaklar. Potansiyelleri çok yüksek. Ama hiçbir endişeniz olmasın, bu oyuncu grubunda duygusal anlamda bir dalgalanma ya da bir rehavet gibi bir durum olmayacak" şeklinde konuştu.

'BU AKŞAMKİ MAÇ UZUN BİR SÜRECİN PARÇASI'

İspanya'nın kazanma kültürüne dair bir soruya Luis de la Fuente, şöyle cevap verdi:

"Biz de burada son adımı atan insanlarız. Oyuncular, çok uzun bir süreçten geçiyor. O devamlılıkla buraya geliyorlar. Çok yüksek potansiyelli oyuncular ama burada iki şeyin kombinasyonu var. Bir tarafta bir model var. Diğer taraftan da o gelişimden süreklilikten gelen çok yetenekli oyuncular var. Çok önemli işler yapabilecek oyuncular var. Bu ikisinin birleşimi. Bu akşam ortaya çıkan şey, bugünün ürünü değil. Çok uzun bir sürecin bir sonucu, bir parçası."

'TÜRKİYE'NİN BAZI ŞEYLERİ YAPMASINA MÜSAADE ETSEYDİK ÇOK BÜYÜK ZORLUKLAR ÇIKARABİLİRLERDİ'

Türkiye'nin çok iyi oyuncuları olduğunu belirten Luis de la Fuente, "Bu akşam ortaya çıkan sonuç kolay görülebilir. Ama birçok şeyi iyi yaptıktan sonra bu sonuç ortaya çıktı. Bunu unutmamak lazım. . Türkiye'nin çok iyi oyuncuları var. Türkiye'nin bazı şeyleri yapmasına müsaade etseydik çok büyük zorluklar çıkarabilirlerdi. Almanya örneğine bakın, Almanya çok da beklenmeyen bir mağlubiyet aldı mesela. Bu düzeyde kimse kimseye bir şey hediye etmiyor. Birçok şeyi iyi yaptıktan sonra ortaya böyle bir sonuç çıkıyor. Türkiye konusuna gelecek olursak şunu söyleyebilirim. Türkiye çok önemli, çok büyük bir milli takım. ve bir sonuç üzerinden Türkiye'yle ilgili böyle kesin yargılara varmamak lazım. Buradaki Türkiye'deki birçok oyuncu Avrupa'nın en iyi liglerinde oynayan oyuncular. Gerçekten çok iyi bir takım. Az önce de söylediğim gibi ortaya çıkan sonuç sanki böyle kolay ortaya çıkmış bir şey görünüyor ama öyle değil. Bunu dikkate alarak değerlendirme yapmak lazım" ifadelerinde bulundu.

VINCENZO MONTELLA: KAZANDIĞIMIZ BİR İKİLİ MÜCADELE YOKTU

Maçın değerlendirmesini yapan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Son yıllarda beraber birçok ilke imza attığımızı konuştuk. ve bunları nasıl yaptık? FIFA sıralamasında da yükselerek yaptık biliyorsunuz. Tabii ki de duygusal yönde baktığınızda bu maçı belki daha fazla hissettiği için bizim futbolcularımız o onu biraz kontrol edemediği için performansının altında kalmış olabilirler. Böyle bir mağlubiyetten sonra tabii ki de hepimiz çok üzgünüz. Çünkü biliyorsunuz ilk yarıda fırsatlar yakaladık, gole çeviremedik. Sonra rakip bir kere geldi, gol oldu. Bir daha geldi, gol oldu. Bu sefer böyle olunca kendi inancınızı da kaybediyorsunuz. Maçın genelinde ikili mücadelelerde de kazandığımız bir ikili mücadele yoktu. O yüzden sadece Avusturya maçında olduğu gibi bu maçtan da gerekli dersleri çıkaracağız ve tekrardan ayağa kalkacağız" dedi.

'DÜNYA KUPASI'NA KATILMAK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ'

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'na katılması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade eden Montella, "Bizim hedefimiz tabii ki inancımızla birlikte değişmeyecek. Biz Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz ve katılmak için ne gerekiyorsa elimizden gelen her şeyi yapacağız. Maçtan sonra tabii daha kolay bunları konuşmak ama İspanya'nın kalitesini hepimiz biliyorduk ve farkındaydık. Ama tabii ki de Dünya Kupası'na ne gerekiyorsa yaparak gitmek istiyoruz. Az önce de söylediğim gibi pozisyonları yakalıyorsunuz. Bir şekilde değerlendiremiyorsunuz. Rakip bir anda değerlendiriyor ve maç esnasında bir anda inançlarımızı da kaybetme durumunuz oluyor. Sorumluluk duygusu yükleniyor. Bu sefer daha da komplike oluyor ama belki zihinsel tarafı hemen toparlamamız gerekiyor. Çünkü biz normalde nasıl performans verebildiğimizi hepimiz biliyoruz. O yüzden tekrardan çalışacağız ve gerekli performansları tekrardan ortaya koyacağız" şeklinde konuştu.

'İKİNCİLİĞİ GARANTİLEMEK İÇİN MÜCADELE VERECEĞİZ'

Takımın eksikliklerini görüp, gereken dersleri çıkaracaklarını söyleyen Montella, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sürekli gelişen ve gelişime açık bir futbolcu grubumuz var. Tabii ki de hedefimiz Dünya Kupası. Ne olursa olsun biz oraya ulaşmak istiyoruz. Ama bu seviyede, çocukluktan gelen bir çalışma periyoduna sahip bir takıma karşı mücadele ettiğinizde eksikliklerinizi görüp, onların üzerine daha fazla çalışıp, kendinizi de geliştirebilirsiniz. Hedefimiz gereken dersleri almak. Bizim hedefimiz değişmiyor. Biz Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz. Sadece ekim ayına odaklanıyoruz ve o iki maçın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. En azından ikinciliği garantilemek için mücadelemizi vereceğiz."