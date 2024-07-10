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İspanya EURO 2024'te finale yükseldi

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Fransa'yı 2-1 yenen İspanya milli takımı EURO 2024'te finale kaldı. İspanya'nın rakibi yarın yapılacak İngiltere - Hollanda maçıyla belli olacak.

Fransa'yı 2-1 yenen İspanya milli takımı EURO 2024'te finale kaldı. İspanya'nın rakibi yarın yapılacak İngiltere - Hollanda maçıyla belli olacak.

Almanya'nın Münih kentine oynanan maçta ilk golü Fransa 9. dakikada Kolo Muani ile buldu.

Ancak İspanya 21. dakikada Lamine Yamal ve 25. dakikada Dani Olmo'nun golleri ile galibiyeti kazandı.

Henüz 16 yaşında olan Barcelona oyuncusu Yamal, turnuva tarihinin en genç golcüsü oldu.

BBC Sport yorumcusu Gary Lineker, performansı ile büyük övgü toplayan Yamal için "Bu akşamın yıldızının kim olduğu belli. Bir süperstar doğdu" dedi.

İspanya'nın 2. golünü atan Olmo da turnuvadaki 3 golüyle turnuvanın gol krallığında öne geçti.

İspanya da 9 futbolcuyla, turnuvada en çok golcüye sahip takım oldu.

İngiltere - Hollanda arasındaki yarı final maçı Çarşamba günü Dortmund'da Türkiye saati ile 22:00'de oynanacak.

Final maçı 14 Temmuz Pazar günü Berlin'de yapılacak.

BBC

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