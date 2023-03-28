İspanya'da ortalık karıştı! Milli takım kalecisini karga tulumba gözaltına aldılar

Fas ile hazırlık maçı yapmak için İspanya'nın başkenti Madrid'e gelen Peru Milli Futbol Takımı, otel önünde taraftarlarının neden olduğu izdihamdan dolayı İspanyol polisi ile kavga etti. Karşılıklı itişmelerle çıkan olayların ardından Peru Milli Takımı'nın kalecisi Pedro Gallese'nin polise yumruk attığı gerekçesiyle gece gözaltına alındığı ve karakolda bir süre bekletildikten sonra sabaha karşı serbest bırakıldığı ifade edildi.

Madrid'de kaldıkları otele dün akşam gelen Peru Milli Takımı, bu kentte yaşayan Peruluların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Otel önünde güvenlik koridoru oluşturan İspanyol polisi, bazı futbolcuların taraftarlarıyla selamlaşmasını engelledi.

GECE SAATLERİNDE GÖZALTINA ALINDI

Karşılıklı itişmelerle çıkan olayların ardından Peru Milli Takımı'nın kalecisi Pedro Gallese'nin polise yumruk attığı gerekçesiyle gece gözaltına alındığı ve karakolda bir süre bekletildikten sonra sabaha karşı serbest bırakıldığı bildirildi. Gallese dışında milli futbolculardan Jose Carvalho ve Alex Varela'nın da karakola giderek, takım arkadaşını yalnız bırakmadığı belirtildi.

"BİZE YUMRUK ATMAYA BAŞLADILAR"

Serbest kaldıktan sonra Peru televizyonuna açıklama yapan 33 yaşındaki Gallese, "Buraya gelen vatandaşlarımızı selamlamak istiyorduk, bize yumruk atmaya başladılar." dedi. Olayla ilgili açıklama yapan Peru Futbol Federasyonu da milli kaleci Gallese'ye destek vererek, gerçeğin ortaya çıkması için yetkililere yardımcı olacaklarını duyurdu.

POLİS EKİBİNE FUTBOLCU SALDIRDI

Peru Dışişleri Bakanlığı da "Tüm milli futbolcuların fiziksel güvenliğinin garanti edileceğini ve ilgili makamlardan gerçeklerin derhal aydınlatılmasını talep edeceğini." açıkladı. Madrid Valisi Mercedes Gonzalez ise otel kapısında futbolcuların güvenliğini sağlamaya çalışan polis ekibine bir futbolcunun saldırdığını söyledi. Peru ile Fas milli takımları hazırlık maçında bu akşam Civitas Metropolitano Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Olaylara ilişkin görüntüler: