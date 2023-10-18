İspanya'da gündem Arda Güler! Dönüş tarihini manşetten verdiler

Real Madrid'de sakatlığı nedeniyle henüz hiçbir resmi maçta forma giyemeyen Arda Güler'in dönüş tarihini AS gazetesi manşetten verdi. Pazartesi günü takımla antrenmanlara başlayan milli futbolcu, kasım ayında sahada olacak.

İspanyolların AS gazetesi, Real Madrid formasını ilk kez giymek için gün sayan Arda Güler'in kasımda sahalara döneceğini yazdı.

SEVILLA MAÇINDA OYNAMASI ZOR

Haberde, pazartesi günü takımla çalışmalara başlayan Arda Güler'in Sevilla karşılaşmasında oynamasının zor olduğu belirtilirken, takım kadrosunda ise olması bekleniyor.

ARDA'YA ÖZEL ANTRENMAN

Ancelotti'nin ekibinde yer alan dünyaca ünlü kondisyoner Antonio Pintus, Arda Güler için özel fizik antrenmanları uyguluyor. Milli futbolcunun sık sık sakatlanmasını fiziksel olarak çok zayıf olmasına bağlayan Pintus, güç idmanlarını ön planda tutuyor.