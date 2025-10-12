İspanya, Arda Güler'i konuşuyor: Bulgar duvarını yıktı

A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan ile oynadığı maçta gecenin yıldızlarından biri de 20 yaşındaki futbolcu Arda Güler oldu. Milli yıldızımız Bulgaristan mücadelesini 1 gol, 2 asistle tamamladı.

İSPANYA'DA MANŞETLER ARDA GÜLER

Bu sezon harikalar yaratan Arda Güler'in bu performansı İspanya'da yeniden gündem oldu. İspanyol basını, milli futbolcumuzu manşetlere taşıdı.

İşte Arda Güler için atılan o manşetler;

"KİLİT İSİM OLDU"

Real Madrid : "Türkiye'nin 6-1'lik Bulgaristan galibiyetinde Arda Güler gol ve asist yaptı. Maçta 1 gol, 2 asistle oynayan Real Madridli oyuncu, milli takımının deplasman galibiyetinde kilit isim oldu."

"TÜRKİYE'NİN KAHRAMANI'

Marca: "Arda Güler, Türkiye'nin galibiyetine 1 gol, 2 asistle damga vurdu. Türkiye'nin kahramanı. Arda Güler ve arkadaşları, Bulgaristan'ı 6-1 yenerek 6-0'lık İspanya yenilgisini telafi etti."

"MUHTEŞEM LİDERLİĞİNİ PEKİŞTİRDİ"

Eurosport: "Arda Güler'in muhteşem liderliğini pekiştirip 1 gol, 2 asistle oynadığı Bulgaristan maçında Türkiye, 6-1 ile çok ihtiyaç duyduğu galibiyeti elde etti. Türkiye, Bulgaristan'ı ezdikten sonra grupta Gürcistan'ı kolayca geçti."

"ARDA GÜLER GÖZ KAMAŞTIRDI"

Okdiario: "Arda Güler, Bulgaristan-Türkiye maçında göz kamaştırdı. Real Madrid, gelecek vadeden 20 yaşındaki oyuncunun performansından şüphesiz fazlasıyla memnun. Güler, forması ne olursa olsun 2025/26 sezonunda belirleyici olacağını gösteren mükemmel bir performans sergiledi."

"ARDA GÜLER GÖSTERİSİ'

Eldesmarque: "Arda Güler'in Bulgaristan deplasmanında bir gol ve iki asistle yaptığı "gösteri". 24 milli maçta 6 gol atan oyuncu, Türkiye'deki statüsünü güçlendiriyor. İspanya'ya karşı alınan ağır yenilginin ardından Türkiye, intikam hırsıyla sahaya çıktı ve hızla otoritesini kurdu. İlk dakikadan itibaren Arda Güler, hız, vizyon ve bitiricilik becerilerini birleştirerek takımına liderlik etti ve takımın en belirleyici oyuncusu olduğunu kanıtladı. Başrol oyuncusu Arda Güler olan, Türkiye'nin hakim olduğu parti."

"BULGAR DUVARINI YIKTI"

AS: "Arda Güler ve Kenan Yıldız, Bulgar duvarını yıktı. Montella'nın takımı, ikinci yarıda Bulgaristan'ı perişan etti."