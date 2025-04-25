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İsmini öğrenenler şaşkın! Fatih Tekke, dünyanın en iyi futbolcularından birini ilk 5'ine sokmadı

İsmini öğrenenler şaşkın! Fatih Tekke, dünyanın en iyi futbolcularından birini ilk 5'ine sokmadı
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Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, futbol tarihinin en iyi 5 futbolcusunu seçti. Tekke'nin bu sıralamada Cristiano Ronaldo'ya yer vermemesi dikkat çekti. Genç teknik adamın listesinde zirveyi Lionel Messi alırken Moradano ise ikinci sıraya yerleşti. Diğer futbolcular ise sırayla , Zinedine Zidane. Ronaldinho ve Ronaldo Nazario.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, kulüp dergisine çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Tekke'nin gelmiş geçmiş en iyi 5 futbolcu sıralamasında yer vermediği isim futbolseverleri şaşkına çevirdi.

İLK 5'İNDE RONALDO YOK

Genç teknik adam, neredeyse bütün futbol otoriteleri ve futbolseverler tarafından dünyanın en iyi futbolcularından birisi olarak kabul edilen Cristiano Ronaldo'ya gelmiş geçmiş en iyi 5 futbolcu sıralamasında yer vermedi.

İsmini öğrenenler şaşkın! Fatih Tekke, dünyanın en iyi futbolcularından birini ilk 5'ine sokmadı

ZİRVEYİ MESSİ'YE VERDİ

Brezilyalı Ronaldo Nazario, Ronaldinho ve Zinedine Zidane'ı sayan Fatih Tekke bu isimler için sıralama yapmadı ve "Bunlar çok özel isimler, büyük yetenekler" dedi. Fatih Tekke 2. sıraya Diego Armando Maradona'yı koydu. Zirveyi Lionel Messi'ye veren Fatih Tekke, "İlk sırada açık ara Messi" ifadesini kullandı.

RONALDO'YA AYRI PARANTEZ AÇTI

Listeye almadığı Cristiano Ronaldo'ya ayrı parantez açan Tekke, "Ronaldo'ya büyük saygı duyuyorum. Zararlı hiçbir şeyi hayatına sokmuyor, çok çalışıyor. Mesela şunu öğretti bize, Ronaldo'da şu var; istemeye istemeye her gün disiplinli bir şekilde çalışma yeteneği. Bu çok değerli. Bunu yaparak isimlerini verdiğim yeteneklerin önüne geçti birçok alanda" şeklinde konuştu.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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