İsmi Galatasaray'la anılıyordu! Başakşehir, Berkay Özcan ile sözleşme uzattı

Süper Lig ekiplerinden Rams Başakşehir, 25 yaşındaki futbolcusu Berkay Özcan ile 2027 yılına kadar sözleşme yeniledi. Berkay'ın ismi sık sık Galatasaray ile anılıyordu.