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İsmi Galatasaray'la anılan kaleciden sürpriz hareket! Muslera'yı takip etti

İsmi Galatasaray'la anılan kaleciden sürpriz hareket! Muslera'yı takip etti
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Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Brezilyalı kaleci Gabriel Brazao, sosyal medyadan sürpriz bir harekete imza atarak kaleci Fernando Muslera ve Galatasaray Kaleci Antrenörü Fadıl Koşutan'ı takip etti.

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sezon sonunda takımda ayrılması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, kaleci arayışlarını sürdürürken gündeme gelen Santos'un Brezilyalı kalecisi Gabriel Brazao, dikkat çeken bir harekete imza attı.

MUSLERA'YI TAKİP ETTİ, PAYLAŞIMI BEĞENDİ

Brezilyalı eldiven Brazao'nun sosyal medya hesabından Uruguaylı kaleci Fernando Muslera ve Galatasaray Kaleci Antrenörü Fadıl Koşutan'ı takip ettiği görüldü.Öte yandan 24 yaşındaki kaleci, Instagram'da kendisiyle ilgili Galatasaray iddialarının yer aldığı bir haberi de beğendi. Bu hareket büyük yankı uyandırırken, Galatasaray taraftarı arasında büyük heyecan yarattı.

4 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPADI

Bu sezon takımıyla 21 karşılaşmada forma giyen Brazao, kalesinde 27 gol görürken, 4 maçta kalesini gole kapattı. Brezilyalı kalecinin kulübüyle sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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