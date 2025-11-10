Haberler

Bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, gazeteci Fırat Günayer'e açıklamalarda bulunarak savcılığa başvuracağını açıkladı. Deneyimli oyuncu, yaptığı açıklamada ''Yarın savcılığa başvuruyorum. Nasıl bunu araştırmadan böyle ilan ediyorlar? İnsanları lekelemek bu kadar kolay olmamalı.'' dedi.

  • Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, bahis oynamadığını ve bahis hesabının bulunmadığını ifade etti.
  • Necip Uysal, Uganda ligine bahis yaptığı iddialarını reddetti.
  • Necip Uysal, savcılığa başvuracağını açıkladı.

Bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen 1024 futbolcunun arasında yer alan Beşiktaşlı Necip Uysal, bahis oynamadığını ve bahis hesabının bulunmadığını belirtti.

'UGANDA LİGİ'NE BAHİS YAPTIĞIMI İDDİA ETMİŞLER'

Gazeteci Fırat Günayer'e açıklamalarda bulunan Necip Uysal, 'Benim eşim hamile, ailecek inanılmaz üzüldük. Bana bunu nasıl yaparlar? Yasal bir siteden, Uganda ligine bahis yaptığımı iddia etmişler.' dedi.

İsmi bahis operasyonunda geçen yıldız oyuncu savcılığa gidiyor

'SAVCILIĞA BAŞVURUYORUM'

Asla bahis oynamadığını belirten Necip Uysal, savcılığa başvuracağını açıklayarak, 'Hiçbir bahis sitesine üyeliğim yok. Telefonumda bahis app'i yok. Asla bahis oynamadım. Yarın savcılığa başvuruyorum. Nasıl bunu araştırmadan böyle ilan ediyorlar? İnsanları lekelemek bu kadar kolay olmamalı.' ifadelerini kullandı.

