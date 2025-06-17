İsmet Taşdemir Süper Lig'e geri döndü

Selçuk İnan ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Gaziantep FK, yeni sezondaki teknik direktörüne kavuştu.

İSMET TAŞDEMİR DÖNEMİ BAŞLADI

Gaziantep FK, teknik direktörlük görevine İsmet Taşdemir'in getirildiğini açıkladı. Kulübün resmi sitesinden yapılan paylaşımda, Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile 1+1 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır. Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz ve Başkan Yardımcımız Halil Uğur'un da katılımıyla gerçekleşen imza töreninde, tecrübeli teknik adam kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük görevinde önemli başarılara imza atan İsmet Taşdemir, Ankaragücü'nü 2016-2017 sezonunda 2. Lig'den 1. Lig'e, Bodrum FK'yı ise 2. Lig'den 1. Lig'e yükselterek play-off şampiyonluğu yaşamış, son olarak 2024-2025 sezonunda Kocaelispor'u 1. Lig şampiyonu yaparak Süper Lig'e taşımıştır. Gaziantep Futbol Kulübü olarak, tecrübeli teknik direktör İsmet Taşdemir'e camiamıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.

BODRUM FK'DA ÇALIŞMIŞTI

Tecrübeli teknik adam İsmet Taşdemir, geride bıraktığımız sezonun başında Bodrum FK ile Süper Lig'de görev almış ancak Ege temsilcisi ile yolları daha sonrasında ayrılmıştı.