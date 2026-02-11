İsmet Taşdemir, 16 yıl sonra geldiği Sivasspor'u yeniden Süper Lig'e çıkarmak istiyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivaspor'un yeni teknik direktörü İsmet Taşdemir, tek amacının, 16 yıl sonra yeniden göreve geldiği kırmızı-beyazlıları Süper Lig'e çıkarmak olduğunu söyledi.

Takımının antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Taşdemir, Sivasspor'un hedefinin nerede olursa olsun her zaman şampiyonluk olduğunu vurgulayarak, yıllar sonra burada olduğu için çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Sivasspor'un çok büyük bir camia olduğunu belirten Taşdemir, "Özellikle Süper Lig'in gediklisi olan bir camia. Son dönemlerde bir şanssızlık yaşadı ve bir alt lige düştü. Bu sene de bir alt ligde istediği sonuçları alamadı. Sonuçta bu noktaya geldi. Araya girip kader birlikteliği yaptık. Bundan sonraki mücadelemizi, hırsımızı inşallah Sivassporumuz'u layık olduğu yere ne kadar sürede getirebiliriz diye düşünüp, en iyi şekilde camiamızı temsil etmek ve bize yakışır şekilde oyunla mücadele örneği göstermek istiyoruz. Şu an ki amacımız bunlar." diye konuştu.

Taşdemir, bir gazetecinin, "Sizin Sivasspor'daki hedefiniz nedir?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Geldiğimiz zaman dilimi doğru bir zaman dilimi değil aslında. 14 hafta kaldı ve önümüzdeki hafta 3 maç oynayacağız. Dolayısıyla çok kısa sürede lig bitecek ama oyuncu grubunu tanıyor muyuz, tabii ki tanıyoruz. Bu camianın içerisindeyiz. Hepsinin özelliklerini biliyoruz. Özelliklerinin altında olan oyuncuların olduğunu da biliyoruz. O oyuncuların o özelliğini yukarıya çekmeye çalışacağız. Kısa vadede yapabildiğimiz mücadelenin en üst seviyesini vermek, taraftarımızın, camiamızın, bizlerin ve yönetimimizin istediği takım olgusunu en üst seviyeye getirmek için çalışmalarımıza bugün başladık. Bütün oyuncuları tanıyoruz, biliyoruz. Bir geçmişleri, bir çalışmışlıkları var. Tam olarak nerede, ne kadar örtüşeceğiz, normalde bunların bir zamana ihtiyaç var ama bizim zamanımız yok. Bizim bu hafta maçımız var ve biz her şeyi halledip o maça çıkmak istiyoruz."

"Herkesten destek bekliyorum"

Sivasspor'un hedefinin tekrardan Süper Lig'e yükselmek olduğunu vurgulayan Taşdemir, şunları kaydetti:

" Sivasspor'un hedefi her zaman nerede olursa olsun şampiyonluktur. 21 yıl kaldığı Süper Lig'e tekrar geri dönmektir. Bazı gerçekleri de göz ardı etmememiz gerekiyor. Şu anda takımımız 14'üncü sırada. Ligin bitimine de 14 hafta var. Play-off ile 7 puan var ama bir tane takım yok, bir tane rakibimiz yok, yaklaşık 6-7 rakibimiz var. Bunların hepsini ne kadar sürede alt edebiliriz, bu biraz soru işareti açıkçası. Zamanla çalışıp, belli bir noktaya gelince bir şeyler daha da netleşecek. Bizim amacımız, bu sene olursa bu sene, bu sene zor gibi gözüküyor gerçekçi bakıyorum olaya. En kötü önümüzdeki sene, çok daha hazır, şampiyon olabilecek bir takımı ortaya çıkartacağız."

Taşdemir, Sivasspor camiasıyla çalışmanın her zaman onur ve gurur verici olduğunu dile getirdi.

Sivasspor'u en kısa sürede layık olduğu yere getirmeye çalışacaklarını ifade eden Taşdemir, "Herkesten destek bekliyorum. İnşallah birlik olursak bizi kimsenin yıkacağını düşünmüyorum." dedi.

Antrenman

Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı dayanıklılık çalışmasıyla tamamladı.

Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla İmaj Altyapı Vanspor FK maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Özbelsan Sivasspor ile İmaj Altyapı Vanspor FK, 14 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.