İsmet Taşdemir: "Önümüzdeki sene hedefe gidebilecek bir takım kurma niyetindeyiz"

İsmet Taşdemir: 'Önümüzdeki sene hedefe gidebilecek bir takım kurma niyetindeyiz'
Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Çorum FK'ya karşı oynanan maç sonrası yaptığı açıklamada, önümüzdeki sezon daha güçlü bir takım oluşturma hedefinde olduklarını belirtti.

Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Çorum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "İnşallah önümüzdeki sene çok daha iyi bir takım, hedefe gidebilecek bir takım kurma niyetindeyiz" dedi.

Trendyol 1. Lig 36. hafta karşılaşmasında Çorum FK, evinde Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Zor bir karşılaşmaydı. Özellikle çok eksiğimiz vardı. Ona rağmen bugün sahada mücadele eden arkadaşlarımı kutluyorum. İlk yarı biraz daha bekleyip geçiş oyunu yapmak istedik. Kısmen başarılı olduk ama ikinci yarı çok daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. İyi oynarken de çok talihsiz iki tane gol yedik. Maalesef mağlup olduk. Çorum FK'yı tebrik ediyorum, bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

Gelecek sezonla ilgili değerlendirmelerde bulunan İsmet Taşdemir, "Yönetimimizle yapacağımız toplantıda her şey belli olacak. İnşallah önümüzdeki sene çok daha iyi bir takım, hedefe gidebilecek bir takım kurma niyetindeyiz. Fikir birliklerimiz olursa inşallah önümüzdeki sezon başarılı olacağımızı düşünüyorum" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
