İsmail Yüksek: Fenerbahçe'de Şampiyonluk Hedefliyorum

İsmail Yüksek: Fenerbahçe'de Şampiyonluk Hedefliyorum
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, takımında şampiyonluk yaşamak için elinden geleni yapacağını belirtti. Türkiye'nin mevcut genç jenerasyonunun gurur kaynağı olması gerektiğini de ifade etti.

İsmail Yüksek: Tek hedefim Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak

'Ülkemizin bu jenerasyondan gururlanması lazım'

Profesyonel liglerde PFDK fırtınası!

- Galatasaray ceza liginde de şampiyon oldu. Fenerbahçe, cezalarda da ikinci

- Beşiktaş Başkanı Adalı ceza lideri, Trabzonspor Başkanı Doğan ikinci sırada

- Jose Mourinho, Okan Buruk'u geçip cezalarda lider oldu

- PFDK, profesyonel liglerde yer alan takımlara 183 Milyon 486 Bin 190 TL ceza kesti

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

18.00 Ay-yıldızlılar, Meksika maçının hazırlıklarına başlayacak.

00.00 Milliler antrenmanın ardından hava yoluyla Kuzey Carolina eyaletinin başkenti olan Raleigh'e yolculuk edecek.

ÜMİT MİLLİ TAKIM

20.00 Ümit Milli Takım, hazırlık maçında Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek.

FUTBOL

-Uluslar Ligi Final

22.00 Portekiz - İspanya

-Uluslar Ligi Üçüncülük Maçı

16.00 Almanya - Fransa

BASKETBOL

Basketbol Süper Ligi Yarı Final

20.30 Beşiktaş Fibabanka (0) - (1) Anadolu Efes

VOLEYBOL

Kadınlar Milletler Ligi

14.30 Çin - Türkiye

TENİS

- Roland Garros Tek Erkekler Final

16.00 Jannik Sinner - Carlos Alcaraz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayı 6 kurşunla vuruldu! 15 yaşındaki çocuk gözaltında

Ülke şokta! Cumhurbaşkanı adayı 6 kurşunla kafasından vuruldu
İlk incelemeden çıkan sonuçlar korkunç! Ferdi Zeyrek felakete adım adım gitmiş

İlk incelemeden çıkan sonuçlar korkunç! Felakete adım adım gitmiş
9 bin lira ceza yiyen vatandaş, yolda gördüğü trafik tabelalarına isyan etti

9 bin lira ceza yiyen vatandaş, yoldaki trafik tabelasına isyan etti
Parka giden engelli kadını hüngür hüngür ağlattılar: Burası size uygun değil

Parka giden engelli kadını hüngür hüngür ağlattılar
İlk provada mutlu son! A Millilerimiz, ABD karşısında hata yapmadı

İlk provada mutlu son! A Milliler, yıldızlarıyla güldü
Fas Kralı 6. Muhammed, bayramda 1526 mahkumu affetti

Kurban kesmeyi yasaklayan Kral'dan çarpıcı bir karar daha
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü markanın termosu, genç adamı hastanelik etti

Dünyaca ünlü markanın termosu hastanelik etti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Göreve gelir gelmez kolları sıvadı! Devin Özek, 40 milyonluk golcüyü Fenerbahçe'ye getiriyor

Gelir gelmez kolları sıvadı! İlk hedefi 40 milyon euroluk golcü
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı

Yaşlı adamın canlı yayında yaptıkları yanına kalmadı
Sivas'ta kene 2 can daha aldı

Sessiz tehlike 2 can daha aldı! Kentte kayıp sayısı 6'ya çıktı
Arda Güler'le ilgili transfer iddiası İspanya'yı salladı

Arda hakkında İspanya'yı sallayan iddia
Nihal Candan'ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı: 29 kiloya düşmüş

Nihal Candan'ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı
Pitbull, sokakta oynayan çocuğa saldırdı

Pitbullun saldırısına uğrayan çocuğun kabusu bitmek bilmedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.