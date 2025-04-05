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İsmail Kartal Mourinho'ya sahip çıktı

İsmail Kartal Mourinho'ya sahip çıktı
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Persepolis Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanan ve olayların damga vurduğu Ziraat Türkiye Kupası maçında, Jose Mourinho'nun Okan Buruk'a fiziksel müdahalesini değerlendirdi. Kartal, 'Gördüğüm kadarıyla, orada sanki bir tahrik var. Yoksa durup dururken Mourinho neden rakip antrenörün burnunu sıksın?' dedi.

Persepolis Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan ve olayların damga vurduğu maçla ilgili konuştu.

"ORADA TAHRİK VAR"

Mourinho'nun Okan Buruk'a fiziksel müdahalesini değerlendiren İsmail Kartal, "İzledim, gördüm. Mourinho, dünya çapında bir antrenör, kendini kabul ettirmiş bir antrenör. Gördüğüm kadarıyla, orada sanki bir tahrik var. Yoksa durup dururken Mourinho neden rakip antrenörün burnunu sıksın?" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe için de konuşan İsmail Kartal, "Artı bir kupa maçı ama ligde şansları hala devam ediyor. 3 puanlı sistemde her şey olabilir. Şampiyonluk yolunda onlara başarılar diliyor. Şampiyon olacaklarına gerçekten inanıyorum." sözlerini sarf etti.

NE OLMUŞTU?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini 2-1 sarı-kırmızılılar kazanmış ve adını yarı finale yazdırmıştı. Maçın ardından Okan Buruk'un ile hakemlerin önünde karşı karşıya Jose Mourinho, Buruk'un yüzüne fiziksel müdahalede bulunarak burnunu sıkmış ve Buruk yerde kalmıştı. Olay sırasında Portekizli teknik adamın yanında olan İrfan Can Kahveci, Okan Buruk'a yardım etmeye çalışmıştı. Deneyimli teknik adam, yerden kalktıktan sonra çok sinirlenmiş ve çevresindekiler tarafından güçlükle sakinleştirilmişti. Öte yandan maçın hakemi Cihan Aydın, Mourinho başta olmak üzere çeşitli sebeplerden dolayı toplamda 7 isme kırmızı kart çıkarmıştı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıBeytullah Göcek:

dayı oğlu sen nasıl bir adamsın ki başarılı olduğun halde yerine getirilip başarısız olan ve Türk futbolunu küçümseyen, küçük düşüren birini savunuyorsun..haklı olan savunulur da haklı da değil ya. Madrid'de de başkasının gözüne parmak sokmuştu, adam parmakçı işte.

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Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıTT:

Videoyu dikkatli izleyin burnunu sıkmıyor ki, bi bebek seversin ya o şefkatla tutuyor...Abu, cubu, gubu yapacakken Okan kendini yere atıp penaltı bekliyor...

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme16
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Haber YorumlarıGüven1453:

Ulan ne biçim insanlarsiniz.adam her nekadar tahrik etmiş olursa olsun milletin burnunu sıkma hakkını nerden alıyor .ulan ülkemiz futbolu rezil oldu halen morukoyu savunuyorsunuz.ya yazıklar OLSUN kim olursa olsun ve kimsenin güzelim ülkemi küçük düşürmeye hakkı yoktur.YENİLGİYİ HAZMEDEMİYORSA Bıraksın teknik direktörlüğü.onun burnunu sıkar başka ligde göze parmak sokar yazıklar OLSUN ona ve yazıklar OLSUN onu haklı çıkartana

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Haber YorumlarıEtem Memiş:

bozacının şahidi şıracı

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Haber YorumlarıMesut Aydın:

ne gördün a mı n oğlu

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Haber Yorumlarıalperen84:

sakin ol küçük enişte sana soran yok

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