İsmail Kartal Mourinho'ya sahip çıktı

Persepolis Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan ve olayların damga vurduğu maçla ilgili konuştu.

"ORADA TAHRİK VAR"

Mourinho'nun Okan Buruk'a fiziksel müdahalesini değerlendiren İsmail Kartal, "İzledim, gördüm. Mourinho, dünya çapında bir antrenör, kendini kabul ettirmiş bir antrenör. Gördüğüm kadarıyla, orada sanki bir tahrik var. Yoksa durup dururken Mourinho neden rakip antrenörün burnunu sıksın?" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe için de konuşan İsmail Kartal, "Artı bir kupa maçı ama ligde şansları hala devam ediyor. 3 puanlı sistemde her şey olabilir. Şampiyonluk yolunda onlara başarılar diliyor. Şampiyon olacaklarına gerçekten inanıyorum." sözlerini sarf etti.

NE OLMUŞTU?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini 2-1 sarı-kırmızılılar kazanmış ve adını yarı finale yazdırmıştı. Maçın ardından Okan Buruk'un ile hakemlerin önünde karşı karşıya Jose Mourinho, Buruk'un yüzüne fiziksel müdahalede bulunarak burnunu sıkmış ve Buruk yerde kalmıştı. Olay sırasında Portekizli teknik adamın yanında olan İrfan Can Kahveci, Okan Buruk'a yardım etmeye çalışmıştı. Deneyimli teknik adam, yerden kalktıktan sonra çok sinirlenmiş ve çevresindekiler tarafından güçlükle sakinleştirilmişti. Öte yandan maçın hakemi Cihan Aydın, Mourinho başta olmak üzere çeşitli sebeplerden dolayı toplamda 7 isme kırmızı kart çıkarmıştı.