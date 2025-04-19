İsmail Kartal İran'da isyan etti: Demek ki kalmamı istemiyorsunuz

İran'ın Persepolis takımını çalıştıran teknik direktör İsmail Kartal, Sepahan'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"YENİ BİR TAKIM KURMAK ZORUNDAYIZ"

Sepahan'ın kazanmayı hak ettiğini söyleyen deneyimli teknik adam, stadyuma gelen taraftarlardan özür diledi. Gelecek sezonun kadro planlaması hakkında konuşan İsmail Kartal "Yeni bir takım kurmak zorundayız, daha güçlü bir takım. Yeni oyuncularla takım kurmak zorundayız ve uzun zamandır bunun peşindeyiz. Genel müdür Reza Darwish ve yönetim kurulu üyeleriyle defalarca konuştuk. Gerçek şu ki takımı güçlendirmeliyiz. Bazı mevkilerde as oyuncumuz, bazı mevkilerde ise iyi yedek oyuncumuz yok. Gerçek bu." ifadelerini kullandı.

"DEMEKKİ BENİM KALMAMI İSTEMİYORSUNUZ"

İsmail Kartal, gelecek sezon Persepolis'te yaşanabilecek değişimlerle ilgili soruya "Futbolda bu tür şeyler olur. Hiçbir takım her yıl şampiyon olamaz. Persepolis geçen yıldan beri düşüşte. Ben gerçeklerden bahsediyorum; en iyi oyuncularını başka takımlara verdi. Persepolis'in yeniden zirveye çıkması için en iyi oyuncuları alması gerekiyor. Takımlar yavaş yavaş yükselmez ya da düşmez; her takım iniş çıkış yaşar. Biz şu anda düşüşteyiz ama yeni sezon için hazırlanmak adına zamanımız var. Şu andan itibaren çalışmalara başladık." yanıtını verdi.

Bu cevabın üzerine "Gelecek sezon takımın da takımın başında kalacağınıza ne kadar eminsiniz" tepkisi alan deneyimli teknik adam "Demek ki benim kalmamı istemiyorsunuz! Kararı kulüp vermeli. Kulüp ne karar verirse saygı duyarım. Benim karakterim ve işim bellidir, kendime güvenim tam. Fenerbahçe ile Avrupa Ligi'nde oynadığımız maçlara bakın, ne yaptığımı anlarsınız." diye konuştu.

"ÜÇ AYDIR DÜZENİMİZ BÖYLE"

İsmail Kartal, ekibiyle birlikte yaptığı fedakarlıktan söz ederken "Persepolis'te de elimden geleni yapıyorum. Madem konu açıldı, bazı şeyleri de söyleyeyim: Üç aydır Persepolis'teyiz ve sadece bir kez ben ve ekibim ailelerimizi görmek için Türkiye'ye gittik.

Üç aydır otelden antrenmana, antrenmandan otele gidip geliyoruz. Herkes biliyor üç aydır düzenimiz böyle ve ne kadar başarılı olmak istediğimizi biliyorlar. Ama bazen sakatlıklar ya da hastalıklar yüzünden kazanma şansınız azalır. Rahatım ve bu yüzden geleceğe bakıyorum." ifadelerini kullandı.