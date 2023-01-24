İsmail Kartal'ın Süper Lig takımıyla anılması Fenerbahçelileri endişelendirdi: Aman hocam
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Fenerbahçe'nin eski hocası İsmail Kartal, Gaziantep FK'nın gündemine geldi. Sarı-Lacivertli takımın taraftarları, İsmail Kartal'a acele etmemesi için çağrıda bulundu.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılacağı konuşuluyor. Vole muhabiri Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Antep ekibi, göreve İsmail Kartal'ı getirmek istiyor.
Geçtiğimiz sezonun yarısında Vitor Pereira'nın yerine gelen Kartal, çizdiği başarılı grafikle takımı ayağa kaldırmıştı. Ancak Kartal'la sezon başında yollar ayrıldı, Jesus göreve geçti.
Fenerbahçeli taraftarlar, son zamanlarda Jorge Jesus'a karşı temkinli yaklaşıyor. Arda Güler krizi başta olmak üzere oynattığı futbolu sorgulanan ve forma adaletinden şikayet edilen Jesus'un ayrılma ihtimali hiç de sürpriz görülmüyor.