İsmail Kartal'ın Süper Lig takımıyla anılması Fenerbahçelileri endişelendirdi: Aman hocam

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılacağı konuşuluyor. Vole muhabiri Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Antep ekibi, göreve İsmail Kartal'ı getirmek istiyor.

PEREİRA'NIN YERİNE GEÇMİŞTİ

Geçtiğimiz sezonun yarısında Vitor Pereira'nın yerine gelen Kartal, çizdiği başarılı grafikle takımı ayağa kaldırmıştı. Ancak Kartal'la sezon başında yollar ayrıldı, Jesus göreve geçti.

TARAFTARLARDAN ÇAĞRI

Fenerbahçeli taraftarlar, son zamanlarda Jorge Jesus'a karşı temkinli yaklaşıyor. Arda Güler krizi başta olmak üzere oynattığı futbolu sorgulanan ve forma adaletinden şikayet edilen Jesus'un ayrılma ihtimali hiç de sürpriz görülmüyor.