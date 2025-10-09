Haberler

Ismail Jakobs'un Dubai'de görüntülendiği kız arkadaşı bakın hangi Türk güzel çıktı

Ismail Jakobs'un Dubai'de görüntülendiği kız arkadaşı bakın hangi Türk güzel çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaraylı futbolcu Ismail Jakobs'un Dubai'de görüntülendiği kız arkadaşının Galatasaray'a bir dönem başkan adayı olan Tuncer Hunca'nın kızı Ada Hunca'nın olduğu öğrenildi.

Galatasaray forması giyen Senegalli sol bek Ismail Jakobs'un gönlünü kaptırdığı Türk güzel ortaya çıktı.

KIZ ARKADAŞIYLA DUBAİ'YE GİTTİ

Senegal Futbol Federasyonu, sakatlık gerekçesiyle İstanbul'da kalan Ismail Jakobs için Galatasaray'a mektup göndermiş ve oyuncunun sağlık heyeti tarafından muayene edilmesi için gönderilmesi yönünde talepte bulunmuştu. Milli takıma gitmeyen Ismail Jakobs, kız arkadaşıyla birlikte Dubai'ye gitti.

GÖNLÜNÜ KAPTIRDIĞI GÜZEL ADA HUNCA

Bu gelişmelerin ötesinde Jakobs'un kız arkadaşının kim olduğu da ortaya çıktı. Deneyimli oyuncunun, Dubai'de görüntülendiği kız arkadaşının Galatasaray'a bir dönem başkan adayı olan Tuncer Hunca'nın kızı Ada Hunca'nın olduğu öğrenildi. İkilinin kısa bir süredir birlikte olduğu aktarıldı.

Ismail Jakobs'un Dubai'de görüntülendiği kız arkadaşı bakın hangi Türk güzel çıktı

LIVERPOOL VE BEŞİKTAŞ MAÇINDA SAHADAYDI

Sakatlandığı gerekçesiyle milli takıma gitmeyen Jakobs, Liverpool ve Beşiktaş'la oynanan maçlarda 90 dakika sahada kalmıştı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Sadettin Saran neşteri vurdu! 3 yıldıza 'Güle güle' dedi

Neşteri vurdu! 3 yıldıza "Güle güle" dedi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumları1gerceklerinsesi:

Ekşisözlük'te bir âdet vardır, xxx kim aw diye. Ada Hunca kim aw...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13 ilimiz kabusu yaşıyor! Mahalle muhtarı bu sözlerle isyan etti: Bizi yok edecekler

Mahalle muhtarı bu sözlerle isyan etti: Bizi yok edecekler
Sadettin Saran neşteri vurdu! 3 yıldıza 'Güle güle' dedi

Neşteri vurdu! 3 yıldıza "Güle güle" dedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.