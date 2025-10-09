Ismail Jakobs'un Dubai'de görüntülendiği kız arkadaşı bakın hangi Türk güzel çıktı

Galatasaray forması giyen Senegalli sol bek Ismail Jakobs'un gönlünü kaptırdığı Türk güzel ortaya çıktı.

KIZ ARKADAŞIYLA DUBAİ'YE GİTTİ

Senegal Futbol Federasyonu, sakatlık gerekçesiyle İstanbul'da kalan Ismail Jakobs için Galatasaray'a mektup göndermiş ve oyuncunun sağlık heyeti tarafından muayene edilmesi için gönderilmesi yönünde talepte bulunmuştu. Milli takıma gitmeyen Ismail Jakobs, kız arkadaşıyla birlikte Dubai'ye gitti.

GÖNLÜNÜ KAPTIRDIĞI GÜZEL ADA HUNCA

Bu gelişmelerin ötesinde Jakobs'un kız arkadaşının kim olduğu da ortaya çıktı. Deneyimli oyuncunun, Dubai'de görüntülendiği kız arkadaşının Galatasaray'a bir dönem başkan adayı olan Tuncer Hunca'nın kızı Ada Hunca'nın olduğu öğrenildi. İkilinin kısa bir süredir birlikte olduğu aktarıldı.

LIVERPOOL VE BEŞİKTAŞ MAÇINDA SAHADAYDI

Sakatlandığı gerekçesiyle milli takıma gitmeyen Jakobs, Liverpool ve Beşiktaş'la oynanan maçlarda 90 dakika sahada kalmıştı.