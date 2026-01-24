Haberler

Ismail Jakobs'tan zehirlenme iddiası: Üç oyuncumuz da bayıldı

Ismail Jakobs'tan zehirlenme iddiası: Üç oyuncumuz da bayıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın Senegalli yıldızı Ismail Jakobs, Afrika Uluslar Kupası finali öncesi zehirlenme şüphesi olduğunu iddia etti. Üç takım arkadaşının da bayıldığını ifade eden Jakobs, ''Arkadaşlarımın üçü de asla dillerini içeri sokamıyordu. Ve öylece yere yığıldılar. Terliyorlardı. Krepin Diatta maçtan önce başını dik tutamıyordu. Kısmen kusmuştu.'' dedi.

  • Senegal'in Afrika Uluslar Kupası finali öncesinde üç Senegal oyuncusu bayıldı.
  • Ismail Jakobs, bayılan üç oyuncunun zehirlendiğini ve bunun tesadüf olmadığını iddia etti.
  • Bayılan oyuncular Krepin Diatta, Ousseynou Niang ve Pape Matar Sarr'dı.

Senegal'in Fas'ı 1-0 yenerek şampiyon olduğu Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal ve Almanya vatandaşı olan Galatasaraylı futbolcu Ismail Jakobs, maç öncesinde takım arkadaşlarının zehirlendiğini iddia etti. Alman basınından Tageszeitung'a canlı yayında açıklamalarda bulunan Jakobs, çok konuşulacak söylemlerde bulundu.

"ÜÇ OYUNCUMUZ ZEHİRLENDİ"

Üç takım arkadaşının zehirlenerek bayıldığını iddia eden Ismail Jakobs, ''Kişisel tahminim, üç oyuncumuzun zehirlendiği ve bunun normal bir gıda zehirlenmesi olmadığı, yani kusma gibi bir şey olmadığı yönünde. Bu üç oyuncu gerçekten bayıldı.'' dedi.

"KESİNLİKLE TESADÜF DEĞİL''

İlk olarak Krepin Diatta'nın soyunma odasında bayıldığını söyleyen Jakobs, ''Bu çok, çok ürkütücüydü. Ousseynou Niang ısınma sırasında, Pape Matar Sarr ise devre arasında yere yığıldı. Kimseyi suçlamak istemiyorum ama bu kesinlikle tesadüf değildi.'' ifadelerini kullandı.

"DİLLERİNİ İÇERİ SOKAMIYORLARDI"

Sözlerine devam eden yıldız oyuncu, "Arkadaşlarımın üçü de asla dillerini içeri sokamıyordu. Ve öylece yere yığıldılar. Terliyorlardı. Krepin Diatta maçtan önce başını dik tutamıyordu. Kısmen kusmuştu." yorumunu yaptı.

Hamza Temur
Haberler.com / Spor
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak

Bu ikisiyle şişe çevirmece oynayan kadından mide bulandıran sözler
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın 'PKK'nın başındaki Türk' dediği isim

İşte Öcalan'ın "PKK'nın başındaki Türk" dediği isim
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin

Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

1. Lig'de müthiş maç! Rakibini ilk 40 dakikada gole boğdular

1. Lig'de müthiş maç! Rakibini İlk 40 dakikada gole boğdular
İki ünlü futbolcu birbirlerinin eski eşleriyle evlendi

İki ünlü futbolcu birbirlerinin eski eşleriyle evlendi
Fenerbahçe'de neler oluyor? Bitti denilen transfer iptal oldu

Fenerbahçe'de neler oluyor? Bitti denilen transfer iptal oldu
Artvinli kardeşlerden iPhone isyanı: Ciddi bir güvenlik açığı var, şikayet edeceğiz

Artvinli kardeşler tesadüfen fark etti: Ciddi bir güvenlik açığı var
1. Lig'de müthiş maç! Rakibini ilk 40 dakikada gole boğdular

1. Lig'de müthiş maç! Rakibini İlk 40 dakikada gole boğdular
ABD'de halkın öfkesi dinmiyor! Felç edici soğuklara rağmen yüz binler meydanlarda

Halkın öfkesi dinmiyor! Felç edici soğuğa rağmen yüz binler sokakta
Aracını muayeneye götüren vatandaş isyan etti: Bu nasıl bir soygundur?

Aracını muayeneye götüren vatandaş isyan etti: Bu nasıl bir soygundur?