Silivri'de hakim karşısına çıkan İmamoğlu'nun savunmasının tam metni ortaya çıktı

İşte İmamoğlu'nun savunmasının tam metni
İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 24 şirkete kayyum atandı

İBB soruşturmasında 24 şirket için karar
Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 kişi tutuklandı

Minguzzi ailesine tehdit soruşturmasında karar verildi
Trump yönetimi, müzakerelere saatler kala İran'a resti çekti: Ya anlaşma ya bedel

Trump yönetimi, müzakerelere saatler kala İran'a resti çekti

Ismail Jakobs, 14 Maç Sonra Sahalara Döndü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Ismail Jakobs, Samsunspor maçında 14 maç aradan sonra forma giyerek sahalara dönüş yaptı.

Galatasaray'ın Senegalli futbolcu Ismail Jakobs, 14 maç sonra Samsunspor maçında forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'ın, Samsunspor'a konuk olduğu müsabakada sarı-kırmızılıların Senegalli futbolcusu Ismail Jakobs, uzun bir aradan sonra sahalara döndü. Son olarak 25 Ocak tarihinde Süper Lig'de Konyaspor ile oynadıkları müsabakada görev alan Jakobs, sakatlığından dolayı bir süre sahalardan uzak kalırken, ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynadıkları derbinin 21 kişilik kadrosunda yer almıştı.

Samsunspor maçına da yedek başlayan 25 yaşındaki futbolcu, 83. dakikada Roland Sallai'nin yerine oyuna girdi. Ismail Jakobs böylece 14 maç sonra forma giydi. - İSTANBUL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.