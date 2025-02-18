İstanbul'da göz gözü görmeyecek, özellikle 2 günde dikkat çekildi

İstanbul'da göz gözü görmeyecek kar için 2 güne dikkat çekildi
Yenidoğan Çetesi davasında 3. duruşma! İntihar eden doktorun avukatı ile mahkeme başkanı tartıştı

İntihar eden doktorun avukatı konuşmak isteyince ortalık karıştı
Tarihi görüşmeden ilk kare! Rusya ve ABD uzun yıllar sonra aynı masada

Tarihi görüşmeden ilk kare! İki süper güç yıllar sonra aynı masada
Konut fiyat artışında İstanbul iki kentin gerisinde kaldı

İki kentteki konut fiyat artışı İstanbul'u bile solladı

İsmail Hacı Bekar'dan Bronz Madalya ve Yeni Hedefler

İsmail Hacı Bekar'dan Bronz Madalya ve Yeni Hedefler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan İsmail Hacı Bekar, sakatlık sürecine rağmen yeni şampiyonalar için yoğun bir şekilde çalışıyor. 60 kilogramda zirve hedefleyen İsmail, Türkiye Şampiyonası ve Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası öncesi form tutuyor.

İlk kez farklı sıklette mücadele ettiği Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan İsmail Hacı Bekar, yeni başarılara imza atmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra 50 kilogramda Avrupa ikinciliği ve dünya üçüncülüğü, 55 kilogramda iki kez dünya ikinciliği ile son olarak Slovakya'da geçen yıl düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 60 kilogramda üçüncülük elde eden İsmail'in, 55 kilogramda para bilek güreşinde de Avrupa ve dünya şampiyonluğu bulunuyor.

Katıldığı son şampiyonada sol kolunda yırtıklar oluşmasına rağmen kürsünün 3. basamağında yer almaya başaran İsmail Hacı Bekar, yoğun tedavi sürecinin ardından sakatlığını büyük ölçüde atlatarak yeni şampiyonalar için form tutuyor.

Nisanda yapılması planlanan Türkiye Şampiyonası ile haziranda Romanya'da gerçekleştirilmesi beklenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 60 kilogramda zirvede yer almak isteyen İsmail, çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor.

"Beklentileri elimden geldiğince karşılamaya çalışıyorum"

İsmail Hacı Bekar, AA muhabirine, yeni başarılara imza atmak istediğini söyledi.

Zor bir sakatlık süreci yaşadığını anlatan İsmail, "Sakatlığımın yüzde 70'i geçmiş durumda fakat hala devam eden ağrım var. Önümüzdeki şampiyonalara kadar sakatlığımın geçeceğini ümit ediyorum." dedi.

İsmail, sakatlığının kendisini son Avrupa Şampiyonası'nda çok etkilediğini belirterek, "Maçların başında sakatlığım yoktu fakat turnuvanın ilerleyen süreçlerinde ikinci, üçüncü maçtan sonra sakatlığım nüksetti. Daha sonra istediğim performansı gösteremedim. İlk turda yendiğim rakiplerime yenildim. Ağrı ve acıdan maçlara çıkamaz hala geldim." diye konuştu.

Önünde iki önemli organizasyonun olduğunu dile getiren İsmail, şöyle devam etti:

"Ağırlık antrenmanlarımı yapıyorum. Beslenmeme dikkat ediyorum. Zaten bir üst sıklete geçmiştim, farklı bir sıkletteyim. İlk önce Türkiye Şampiyonası yapılacak. Milli takım seçmelerinde birinci olursak Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmeye gideceğiz. Beklentileri elimden geldiğince karşılamaya çalışıyorum. Nasip, bazen olmuyor. Sakatlıklar, antrenman eksiği illa olabiliyor. Farklı sıklete geçtiğimizde farklı rakiplerimiz olabiliyor. Rakiplerimizi tam tanımamış, onlara alışamamış oluyoruz. Beklentileri karşılamaya yönelik çalışmalarımı yapacağım. Gerisi Allah'ın takdiri."

İsmail Hacı Bekar, her zaman daha iyisini yapmayı hedeflediğini vurgulayarak, "Önceki şampiyonalarda olduğu gibi yine şampiyon olmak, Allah'ın izniyle milli takımımızı, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Onun için çalışmalarıma devam ediyorum. Umarım kalbimden geçen olur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Spor
img

Tarihi görüşmeden ilk kare! İki süper güç yıllar sonra aynı masada
img

Hurda araç dedikodusu fiyatları ikiye katladı
img

İstanbul'da göz gözü görmeyecek kar için 2 güne dikkat çekildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sedat Peker'den MHP ve 'Türkiye'ye dönecek mi?' sorusuna yanıt

Peker'den MHP ve "Türkiye'ye dönecek mi?" sorusuna yanıt
Çocuklar Duymasın ile hafızalara kazınan Emin Gümüşkaya hayatını kaybetti

Seyyar Tayyar'ı kaybettik
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Galatasaray ve Fenerbahçe'den aynı dakikada paylaşım

Galatasaray ve Fenerbahçe'den aynı dakikada paylaşım
Narin cinayeti davasında tahliye edilen 2 ismi alınlarından öperek karşıladılar

Cezaevinden çıkanların nasıl karşılandığına bakar mısınız
Ameliyathanede hastayla fiyat pazarlığı yapan muhasebeci gözaltına alındı

Can derdindeki hastayla fiyat pazarlığı skandalında yeni gelişme

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.