Üye Girişi
Haberler

İskoçya'ya gidecek Bocce Milli Takımı'nın 8 sporcusu Samsun'da eğitim görüyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İskoçya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Bocce Çim Topu Milli Takımı'nın 12 kişilik kadrosunda bulunan 8 sporcu, Samsun'un Alaçam ilçesindeki Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi'nde öğrenim görüyor.

İskoçya'nın Ayr bölgesinde 3-8 Eylül'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Bocce Çim Topu Milli Takımı'nın 12 kişilik kadrosunda bulunan 8 sporcu, Samsun'un Alaçam ilçesindeki Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi'nde öğrenim görüyor.

Bocce Milli Takımı Antrenörü ve Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Gökhan Bozdemir, okulun bocce takımında yer alan öğrencileri 2 sene önce çim topuna yönlendirdi.

Öğrenciler, çim topu sahası ve top olmadan başladıkları sporda kısa sürede ulusal ve uluslararası alanda başarı elde ederek isimlerinden söz ettirdi.

Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi öğrencileri, 11-14 Haziran'da İzmir'de gerçekleştirilen Bocce Çim Topu Türkiye Şampiyonası'nda kızlar, erkekler ile karma takımda şampiyonluğa ulaştı.

Liseden 6 kız ve 2 erkek öğrenci, İskoçya'da yapılacak Bocce Çim Topu Avrupa Şampiyonası'na gidecek 12 kişilik milli takım kadrosunda yer alıyor.

"Gittiğimiz her turnuvada derece yapma fırsatı yakalıyoruz"

Gökhan Bozdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çim topunda geçen yıl da Türkiye şampiyonluğu elde ettiklerini, dünya şampiyonasına ise 4 sporcu gönderdiklerini söyledi.

Öğrencilerinin birçoğunun kırsal bölgede yaşadığını aktaran Bozdemir, 12 kişilik milli takımın 8'inin Alaçam'dan çıkmasının kendilerini gururlandırdığını vurguladı.

Çim toplarının olmadığını, benzer bir topla antrenmanlarını sürdürdüklerini belirten Bozdemir, "Malzeme yönünden eksiğimiz var ama çocuklarımız bocce ile uğraştıkları için el göz koordinasyonları çok iyi. Gittiğimiz her turnuvada derece yapma fırsatı yakalıyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda da en iyi şekilde ülkemizi temsil edip şampiyonluğu getirmek en büyük hedefimiz." dedi.

Okul müdürü Hamdi Korkmaz da öğrencilerin kısıtlı imkanlarla büyük başarı elde ettiğine dikkati çekerek, "Öğrencilerimiz, bizim için gurur vesilesidir. Hem okulumuza hem ilçemize öğrencilerin başarıları büyük onur kazandırmaktadır." diye konuştu.

Öğrencilerin hedefi büyük

Köyde yaşadığını belirten Öğrencilerden Melike Coşkuner, antrenmanlara katılmakta zorlansa da pes etmediğini dile getirerek, "Ülkemi gururlandırmak, altın madalyayla marşımızı okutmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Esra Şahin de en büyük hayali olan milli formayı giymenin sevinci yaşadığını anlatarak, "Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandık. Hedefimiz oradan madalyayla dönmek, şampiyonluk istiyoruz. Sporun bana birçok avantajı var. Farklı şehirler görme, farklı arkadaşlıklar edinme fırsatım oldu. Yeni deneyimler edineceğim için mutluyum." şeklinde görüş belirtti.

Semra Akyol ise spora beden eğitimi öğretmeni sayesinde başladığını belirterek, ilk defa uçağa bineceği için heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Spor

Anadolu Lisesi Milli Takım Alaçam samsun Spor Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Chia tohumu nedir? Chia tohumu nerede satılır? Chia tohumunun faydaları nelerdir? Necdet Sakaoğlu kimdir, öldü mü? Necdet Sakaoğlu kaç yaşındaydı, neden öldü? Gamze Özçelik kimdir, kaç yaşında? Gamze Özçelik kiminle evlendi, eşi kaç yaşında? Okullar ne zaman açılıyor, ertelendi mi? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 1. Sınıflar ne zaman başlayacak? NARİN SON DAKİKA GELİŞMESİ: Narin bulundu mu? Diyarbakır'da kaybolan Narin ile ilgili son durum ne? 30 AĞUSTOS ÜCRETSİZ KONSER 2024! 30 Ağustos'ta hangi sanatçı nerede bedava konser verecek? Zafer Bayramı etkinlikleri! İstanbul hava durumu! İstanbul'da bugün yağmur var mı? Bugün hava nasıl olacak? 28 Ağustos İstanbul'da yağış var mı? 30 AĞUSTOS İSTANBUL'DA ETKİNLİK VE KONSER TAKVİMİ 2024! 30 Ağustos kutlamalarında hangi sanatçı nerede, ne zaman konser veriyor? Selçuk Bayraktar kimdir? Selçuk Bayraktar kaç yaşında, nereli? Selçuk Bayraktar hayatı ve kariyeri... 30 Ağustos Solotürk gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta? Solotürk gösterisi nerede yapılacak? Teknofest 2024 nerede? Teknofest ne zaman yapılacak? Teknofest kaç gün sürecek? İstanbul'da 28 Ağustos uçak sesleri neden geliyor? İstanbul jet savaş uçağı sesi neden geliyor, ne oldu? İzmir su kesintisi sorgulama! 28 Ağustos İzmir su kesintisi olan yerler neresi? Haluk Bayraktar kimdir? Haluk Bayraktar kaç yaşında, nereli? Haluk Bayraktar'ın hayatı ve kariyeri... 2023 yılında gelir vergisi rekortmeni kim oldu? Gelir vergisi roketmeni açıklandı mı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 28 AĞUSTOS | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? Başakşehir- St Patrick's maçı ne zaman? Başakşehir- St. Patrick's maçı saat kaçta, hangi kanalda? A101 AKTÜEL KATALOĞU 29 AĞUSTOS A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101 kırtasiye ürünleri geldi mi? "Hayat" filmi Oscar adayı mı? "Hayat" filmi konusu ne, oyuncuları kimler? AHES GYO ne zaman işlem görecek? AHES Gayrimenkul halka arz kaç lot verdi?
title